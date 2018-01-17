В Цитата: гость:

Ну тогда разъясню. Ни слова против здоровья нации у меня нет. Есть факт, что мы уже не в социализме, и санатории теперь все частные и платные, системы государственных санаториев и курортов нет

Помнится в те времена, которые так "не милы" кое кому, в окрестностях города были базы отдыха:"Энергетик", "Текстильщик". турбаза "Лесная" база отдыха "Нива" санаторий "Дружба", "Горняк", "Сосновый бор" и ещё не упомню все. Так вот, пребывание в них было доступно каждому. Стоило это удовольствие копейки, а в большинстве случаев вообще бесплатно. А сейчас от них остались одни заброшенные или разваленные здания Это я про Энергетик и " Текстильщик". Была собственность профсоюзов, а сейчас частная. Кроме того, было море путёвок по союзу, практически бесплатных. Цитата: 112:

Помогало ли мне это в Щучье?

Не знаю..

Мы там только бухали каждый день и гуляли..

Что ж, каждый отдыхал , как ему нравилось.