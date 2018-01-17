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§ NG.kz
Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Владислав Косарев затронул проблему отсутствия широкого распространения в РК санаторно-курортного лечения.
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гость
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 17.01.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
призрак социализма все еще будоражит умы некоторых, а память не дает покоя.

Директор Пляжа
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 17.01.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

А что ты в оздоровлении нации увидел плохого?

§ 112
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще в Чехию сгонять наверно дешевле будет..
У нас все равно дорого и по старинке..
Помогало ли мне это в Щучье?
Не знаю..
Мы там только бухали каждый день и гуляли..
Да, с утра правда была обязательная бутылка кумыса кстати..
Как отдых было клево..
700 пасанов, 800 девчат..
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гость
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 18.01.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А что ты в оздоровлении нации увидел плохого?

А где ты увидел про это?

Директор Пляжа
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 18.01.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Да там где ты не заметил. Видимо плохо учился в школе. Бегом обратно.

!
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 18.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
призрак социализма все еще будоражит умы некоторых, а память не дает покоя.

это у тебя в голове призраки. У людей должен быть выбор куда поехать отдыхать, за границу или у себя. Своё надо развивать, а не за границу деньги вывозить. Во времена СССР как раз своё и развивали, поэтому и цены были приемлемые.

андрей
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 18.01.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так правильно , фактически все эти санатории им то и принадлежат , забрав или отобрав , у кого на что ума в 90-е и нулевые хватило . Да вот только люди стали ездить кто в дешёвую Турцию , кто дорогую Европу ,а кто и в СОЧИ .....Да и Крым теперь рядом . Кто же в эти совковые строения ,с ценами выше звёзд , поедет ???? Вот и будут по безналу навариваться за счёт инвалидов , сирот и пенсионеров почётных

гость
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 18.01.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Видимо плохо учился в школе. Бегом обратно.

Ну тогда разъясню. Ни слова против здоровья нации у меня нет. Есть факт, что мы уже не в социализме, и санатории теперь все частные и платные, системы государственных санаториев и курортов нет и не предвидится, а депутат и не заметил.

61
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 19.01.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Цитата:
гость:
Ну тогда разъясню. Ни слова против здоровья нации у меня нет. Есть факт, что мы уже не в социализме, и санатории теперь все частные и платные, системы государственных санаториев и курортов нет

Помнится в те времена, которые так "не милы" кое кому, в окрестностях города были базы отдыха:"Энергетик", "Текстильщик". турбаза "Лесная" база отдыха "Нива" санаторий "Дружба", "Горняк", "Сосновый бор" и ещё не упомню все. Так вот, пребывание в них было доступно каждому. Стоило это удовольствие копейки, а в большинстве случаев вообще бесплатно. А сейчас от них остались одни заброшенные или разваленные здания Это я про Энергетик и " Текстильщик". Была собственность профсоюзов, а сейчас частная. Кроме того, было море путёвок по союзу, практически бесплатных. Цитата:
112:
Помогало ли мне это в Щучье?
Не знаю..
Мы там только бухали каждый день и гуляли..

Что ж, каждый отдыхал , как ему нравилось.

шанхай уральская
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 20.01.18 - 04:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
призрак социализма все еще будоражит умы некоторых, а память не дает покоя
Незнаю что будоражит твои извилины скорее всего серы в них малавато,только глупец может так рассуждать.По твоим соображениям где должны проходить восстоновительно оздоровительный курс после операций,инсультов и.т.д.т.п. Этот призрак социализма успешно бродит у нас по Германии чем я и моя жена воспользовались,всё оплочивает мед. страховка и дорогу туда и обратно а если рядом то тебя отвезут и привезут,государство заботиться о здоровье нации что ваши правители не хотят делать если улицу или населённый пункт переименовать то пажалуйста или памятник ковбою поставить.....может всё таки здоровье нации важнее.Выходит этот призрак который находится в Боровском т.е. туберкулёзный санаторий надо закрыть

Директор Пляжа
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 20.01.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Ты мои слова подтвердил, о том что недалек в своем сознании и знаниях.
Живи с этим дальше, тебе так лучше будет однозначно.

§ 112
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном есть профилакторий для рабоьяг и недорого, с семьями там отдыхают..
Профайл

...
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...




Отправлено: 20.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
призрак социализма все еще будоражит умы некоторых, а память не дает покоя.


сказала чекушка.

§ 112
Re: Возрождать санаторно-курортное лечение в РК порекомендовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще ехать в санаторий не проблема.
Дело не в цене.
Дело во времени, времени катастрофически не хватает.
Если раньше на том же дизельном отпуск мог взять, отгулы, за которые сторожил годами цех, сдачу крови, приравнивалась к двум отгулам, то еще нормально.
Сейчас я например ИП, тут в больницу еле ложишься и то врачи заставили практически, так времени не хватает..
Жизнь после когда за, начинает стремительно сокращаться..
Кому там 20 или 25, те отдыхают конечно и не парятся..
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