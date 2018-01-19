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≡ В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775 украденных сотовых телефонов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третья часть всех зарегистрированных в регионе преступлений - кражи сотовых телефонов. Практически через день в Костанайской области похищают 3-5 мобильных гаджетов. В 2017 году было раскрыто 775 таких краж, а за первый неполный месяц 2018 года - 17.
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Макс
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 19.01.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, да, да. Достаточно легко. Ага!!! Как подал заявление в Увд о краже телефона в прошлом году, так с тех пор ни ответа, ни привета от полиции. Свистите больше.

§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лично мной возвращены четыре дорогущих телефона , пять золотые и серебряные сережки , а по мелочи и не помню , много чего было
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Шпак
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 19.01.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
лично мной возвращены четыре дорогущих телефона , пять золотые и серебряные сережки , а по мелочи и не помню , много чего было

два магнитофона, два портсигара, куртка замшевая... тоже три

zas
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 19.01.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

лично мной возвращены четыре дорогущих телефона , пять золотые и серебряные сережки

хех, миллионером не стал. а жаль. :-P :-P :-P

Саня
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 19.01.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да на 9 мая пропал телефон, подал заявление прошло 3 года так и не нашли!
Где мой телефон? ИМЕЙ все есть данные. Где мой телефон?
Ни ответа ни привета на заявление. Надо опять зайти им мозги сделать.
Пусть помучаются через 3 года ищут опять!

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 19.01.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Скупкой краденного занимался?

Бурятский танкист
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 19.01.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно телефон не кто искать не будет. Два года назад такса была 2000 тенге. Просвечивают за пару дней . сегодня скорей всего дороже уже.
775×2000=1550000т. :lol:

Efcz
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 20.01.18 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, угнали у матери телефон... написали заяву, все им предоставили: имей не имей.. денег только не дали.. понятное дело - воз и ныне там

Олежка
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 20.01.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вранье ваша статистика. У дочки украли смартфон в ТЦ МАРТ, даже видео было как карманник орудует, IMEI код отдали в тот же день а результатов за 2 года НОЛЬ !!!!

И че
Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775...




Отправлено: 20.01.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подарил жене телефон,самсунг А5,выронила во дворе дома нашего,написали заявление по утере на Хакимжанова в участке и все...прошло 9 мес.и ...ни чего!Зворил интересовался,трубку не брали...спасибо !!!!
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