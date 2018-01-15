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≡ Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется повысить до 100 тенге в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В ноябре от предприятий-перевозчиков было получено письмо с аргументами о повышении платы за проезд в общественном транспорте в связи с повышением цен на ГСМ и автозапчасти, - пояснил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.
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пассажир
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму про какую вонь грязь и прочее в автобусах тут рассказывают.
не наблюдал такого, да что бы кто-то еще мусорил демонстративно или семечки щелкал.
периодически езжу на 21 и 25 в центр. и обратно.
зашел сел, приехал, встал, вышел. когда мусорить то и зачем?
и как бы посмотрели на человека который вдруг стал мусор разбрасывать в автобусе.
почти всегда есть свободные сидячие места.
25 удобней, хоть , он и крюк делает. у него автобусы свободнее, "городские".
у 21 междугородние в основном мне кажется.
когда не торопишься, пропускаю 21, еду на 25, по времени одинаково.
так что не совсем понимаю эти претензии.
по стоимости, тут непонятно, почему в Кустанае должно быть 100, а в Актюбинске или где там 80. стоимость запчастей, солярки одинаковая, в чем тут дело то?
да заполняемость влияет конечно, но у нас то и расстояния меньше на маршрутах.
зимнюю солярку они не льют, это всем известно. керосином или чем там бодяжат.
так что тут вопрос большой. и почему 100, а не 200 например?
все равно на эту разницу автобусы ивеко они не купят и в лизинговую кабалу не полезут. потому что.. все сейчас и сразу-наше все, хоть в каком бизнесе.

Kairat stayer
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ну ? Те же автобусы , добиваем буржуйские . Спасибо немчуре , после развала СССР оттуда гнали автопром , пусть и б.у но сделанный людьми и для людей . Хоть ненадолго почувствовали себя людьми , когда после Пазов , Луазов и Газов пересели на Мерседесы , Маны и Вольво . Когда в автобус не залазишь , как в какую то подводную лодку в узкую дверь и по ступенькам , а входишь не спотыкаясь как в офис .


Да действительно в Европах не только о людях заботятся, например в Польше в приютах для кошек и собак выделяется 20 злотых в день для их содержания (1917 тенге), один злотый по вчерашнему курсу Национального банка стоил 95,85 тенге. В месяц в расчёте на 30 дней получается на содержание каждой кошки и собаки выделяют по 57 510 тенге. Вот часть наших пенсионеров получают меньше пенсию и им еще проезд в общественном транспорте увеличивают.

Маркс
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
да проходили мы всё это уже при коммунизме,бесполезно.
Помню те времена, тогда 32-ой намного хуже ходил.

А я помню при царе-батюшке ждешь бывалоча 32-й автобус, а извозчики мимо ездют и ухохатываются. Мол автобусов-то не изобрели ишшо, дубина ты стоеросовая, садись в повозку и не выпендривайся. Вот какой мрак-то был при царизме. Спасибо большевикам, пустили автобус-то они 32-ой. Хучь редко а ездил.

§ yudjin
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.01.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zass:

вчкбаева, фантазёрка 80-х, ты еще не заколебалась себе имена выдумывать?

Цитата:
Слава:
Так вот умник который на водил прет.

дык на водил тут ни кто не прёт... они зачастую люди подневольные, хоть и порой наглые и не совсем добросовестные и чистоплотные... НЕ ВСЕ, конечно.... Но, не нравится - не работай... иди в акимат...))) Зачем же так ненавидеть свою работу, людей, которые вас платой за проезд содержат? Претензии предъявляйте своим работодателям, а не пассажирам, которые свои обязанности выполняют.
Тут мутная система автоперевозок прогнила и застыла на протяжении более 20 лет.
И никто не хочет менять и улучшать: одним хватает, другие - окромя одобрямса повышения цен думать не хотят или не могут.
Профайл

Маркс
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
было получено письмо с надлежащими аргументами о повышении платы за проезд в общественном транспорте в связи с повышением цен на ГСМ и автозапчасти, - пояснил он. – В связи с этим плата за проезд на общественном транспорте по городу в феврале будет составлять 100 тенге.

Тут главное привести серьезные аргументы - "цены на запчасти и ГСМ поднялись". А значит проезд будет по 100. Почему не по 93 или 87? Ведь нечетным числам больше доверия. И, кстати, цены поднялись не только на запчасти и ГСМ, можно было перечислить продукты, шмотки, газ, тепло, почта, телеграф, телефон и поднять цену на проезд до 120 тенге.
Да, кстати, пора уже вводить счетчики на проезд, а то одни сядут в автобус и целый круг за стольник едут, а другие выходят через две остановки. Где справедливость? Дальше едешь - плати больше, кончился халявный социализм.

андрей
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти комменты демагогия , главного ни кто не сказал . Обычно мусолят тему , потом перевозчики просят одну цену , чиновники строя из себя защитников униженных и убогих , устанавливают сумму пониже . Всё это время занимало . А тут резко , без болтовни перед фактом поставили ....

§ Сергей_я
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.01.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да, кстати, пора уже вводить счетчики на проезд, а то одни сядут в автобус и целый круг за стольник едут, а другие выходят через две остановки.

Кстати хорошая идея. Только возможна ли реализация? У нас в городе даже кондукторов нет.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5733
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.01.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ну во-первых, социализме.
Во-вторых, разве не при капитализме, нам говорили что в условиях конкуренции, качество услуг повысится и будем жить как у христа за пазухой? Не слышали, не?

А где вы увидели конкуренцию в сфере автобусных перевозок в Кустанае?
Один хозяин на маршруте,автобусы все его,ценник для всех одинаковый.О какой конкуренции может идти речь?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Во же , ..ады :-(
И тут обманывают.
А говорили про какие тендеры-шмендеры. :lol:

5555
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего в Алматы действует 3 крупных ныне частных автобусных парка - (из вики)
Алма́-Ата́[5][6], Алматы́[7] (каз. Алматы (инф.); По данным на 1 октября 2017 года, население города — 1 787 964 человека[ (из вики)
т.е 1 автобусный парк обслуживает порядка 600 000 чел. Т.е. 3-и костаная. Вопрос нахрена у нас куча частников по маршрутам мотается??? Проблема в том, что "мощные" маршруты дают прибыль и при 80. А вот беспонтовые и при 100 еле окупаются. Было бы одно предприятие доходы одного маршрута перекрывали бы расходы на другом. А так нифига, выход только экономить - вот и ездит старье на редких маршрутах.

Маркс
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 16.01.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Кстати хорошая идея. Только возможна ли реализация? У нас в городе даже кондукторов нет.

Реализация возможна, но нужна не кондукторизация, а цифровизация.

Горожанка
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 18.01.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем уже охамели!
Если кто и заслужил 100 тенге за проезд, так это маршруты 27 и 24!
Остальные пусть потрудятся улучшить сервис для разнообразия.
А ТТS вообще на фиг с пляжа выкинуть! Пока дождешься 19, кишки к ребрам примерзают! Интервал вместо заявленных 7 мин составляют 15-20 минут. И им за это 100 тенге платить???
Обойдутся!

Олежка
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 18.01.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо поднятия цены, хотя бы уборку в автобусах делали. А то гадюшник какой-то , все в грязи и вековой пыли. Позорники ...

Ольга
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 19.01.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К нам все равно не прислушиваются. Всем все равно на мнение народа.
Проезд повысят сто процентов. Вводите тогда штрафы за нарушение интервала. Надоело стоять по 30 минут на остановке.

zass
Re: Плату за проезд в пассажирских автобусах планируется...




Отправлено: 20.01.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Всем все равно на мнение народа.
Проезд повысят сто процентов.

"народ" это стадо, которым погоняют другие Сенека. :-P :-P :-P :-P
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