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Хохол:
Да ну ? Те же автобусы , добиваем буржуйские . Спасибо немчуре , после развала СССР оттуда гнали автопром , пусть и б.у но сделанный людьми и для людей . Хоть ненадолго почувствовали себя людьми , когда после Пазов , Луазов и Газов пересели на Мерседесы , Маны и Вольво . Когда в автобус не залазишь , как в какую то подводную лодку в узкую дверь и по ступенькам , а входишь не спотыкаясь как в офис .
Да действительно в Европах не только о людях заботятся, например в Польше в приютах для кошек и собак выделяется 20 злотых в день для их содержания (1917 тенге), один злотый по вчерашнему курсу Национального банка стоил 95,85 тенге. В месяц в расчёте на 30 дней получается на содержание каждой кошки и собаки выделяют по 57 510 тенге. Вот часть наших пенсионеров получают меньше пенсию и им еще проезд в общественном транспорте увеличивают.