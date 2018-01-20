у6 Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский... #2







Отправлено: - 10:16 вы цены видели на авто?! как будто квартиру в ипотеку берешь! нереальные цены. закрыли рынок от притока машин с европы и сша, людям деваться некуда, приходится брать то что здесь еще и в тридорого и с плохим качеством, смотрю на людей на этих джаках...слезы наворачиваются, этж им платить за эту повозку 5 лет кредита да и потом кому она нужна через 5 лет?? она сейчас уже разваливается на ходу....