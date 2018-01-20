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≡ Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский автопром?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский автопром?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.01.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские автопроизводители и дилеры подвели итоги 2017 года и дали прогноз на 2018-ый. Продажи автомобилей растут, доля казахстанских машин тоже.
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Мнение
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
удивляешься только почему комбайны, автомашины ипоступающие из-за рубежа по документам как запчасти стоят ввагонах практическийв полной сборке? Кого обманываем? Сами себя?

у6
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы цены видели на авто?! как будто квартиру в ипотеку берешь! нереальные цены. закрыли рынок от притока машин с европы и сша, людям деваться некуда, приходится брать то что здесь еще и в тридорого и с плохим качеством, смотрю на людей на этих джаках...слезы наворачиваются, этж им платить за эту повозку 5 лет кредита да и потом кому она нужна через 5 лет?? она сейчас уже разваливается на ходу....

§ сайлау курманов
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.01.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ravon сильно хвалят, недорогая . экономичная , , вместительная , не жалко будет и удариться в кого-нибудь
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ога
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
не жалко будет и удариться в кого-нибудь


ога, в майбах кой нибудь...или сбить кого нибудь.

§ Медный
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1670
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо смотреть когда Жолпол перейдёт на электромобили и откатает лет 5 на них :lol: :lol:
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Кайрат
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти машины покупает только гос организации если не гос организации наш завод бы обанкротился

ваще
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
когда Жолпол перейдёт на электромобили


уже вижу как их на галстуках тащат к месту зарядки.

§ 112
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

надо смотреть когда Жолпол перейдёт на электромобили и откатает лет 5

Времени не у всех есть как у вас молодых профессионалов, у меня например времени практически нет..
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джон
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой автопром можно у себя в гараже замутить,купить комплектующие нет проблем и собирай автопром дома.Автопром это когда от литейного цеха до цеха готовой продукции,пример УРАЛаз и так далее.

Иолис
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...




Отправлено: 20.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США новая Камри 2018 года, стоит от 23 тысяч, у нас 2017 года от 30 000 тысяч, какого рожна такая разница в цене? У нас есть свой реальный автопром, который надо защищать?

§ Медный
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1670
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ну ладно, как уж нибудь без тебя. :-(
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§ olegggon
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 850
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
49052 продано авто. В России больше 1,5 млн продано за 2017 год. Так что мы очень позади. 😕
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§ Медный
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1670
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
джон:

да что вы такое говорите! производитель продуктов питания - это столовая или кафе (ресторан)!
Не те кто вырастил овощи, а те кто их приготовил (перепродал и обработал)!
[сарказм]
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§ Медный
Re: Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1670
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

ну тут как бы и рынок.. тьфу ... другой. их там не 18 млн :lol: :lol:
в общем многофакторность
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