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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 637 из 637«1...635636637
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
для этого есть помещения для еды.

Это не так.
Давно не бывал в больничке?
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да вот, экстренно положили, отключило меня недавно..

Чёт Марик ты весь больной какой то . Год назад по моему жаловался что ласты чуть не склеил , правда до нового года . Сейчас после нового года по больницам валяешься , Ты чё в прорубь на крещение нырнул , что тебя отключило ? Так ты должен был наоборот омолодиться . Сваливай с этого Рудного куда нибудь в свои любимые степи , пока копыта не откинул . Любые заболевания это сигнал организма о неправильной жизни . Уезжай в какую нибудь деревню или аул поближе к предкам , разводи барашек и коняшек и болезни отступят .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то непонятная светящаяся штука..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль спортзала тут нет, пришлось на пятый этаж по лесенке ходить и спускаться..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.01.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это не так.
Давно не бывал в больничке?


потому и говорю.
и что такое барокамера знаю.
это труда диаметром на 50.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Уезжай в какую нибудь деревню или аул поближе к предкам , разводи барашек и коняшек и болезни отступят .

Подумываю в будущем домик в деревне прикупить, к земле привыкаь.
А пока, пока работа мать ее..
Без нее ну никак, денег не заработать..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.01.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Дело говоришь оцифрованному)

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чёт Марик ты весь больной какой то . Год назад по моему жаловался что ласты чуть не склеил , правда до нового года . Сейчас после нового года по больницам валяешься , Ты чё в прорубь на крещение нырнул , что тебя отключило ? Так ты должен был наоборот омолодиться .


какая-то неадекватность у автора. человек лежит в больнице.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.01.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Думаешь наши ура-патриоты об этом знали.


///Легендарные советские баскетболисты – участники исторического матча Олимпиады-1972 в Мюнхене – спустя 45 лет встретились в студии программы..
За несколько недель проката картина обогнала даже самые успешные голливудские блокбастеры: на сегодня у нее 2 миллиарда рублей и 8 миллионов зрителей, посмотревших ленту в кинотеатрах. И это далеко не предел.
Спортивной драме о победе советского спорта удалось объединить всю страну. АндМал собрал в студии оставшихся в живых героев легендарной сборной, их детей и внуков, актеров, сыгравших в фильме "Движение вверх"
Зрителям в студии показали видео хронику тех самых трех секунд, после чего в студии появился центровой баскетбольной сборной СССР 1972 года Алжан Жармухамедов. Он подтвердил, что уже тогда носил линзы, которые сделали по настоянию врача сборной Романа Зубова.
Для встречи с капитаном сборной Модестасом Паулаускасом съемочная группа программы отправилась в литовский поселок Шакяй. "Модя", как его звали в команде, еще не смотрел фильм, поэтому "себя" на экране увидел впервые. Он сказал, что не может без волнения говорить о событиях 1972 года: "Давление и пульс подскочили вдвое"./////

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.01.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
АндМал собрал в студии оставшихся в живых героев легендарной сборной, их детей и внуков, актеров, сыгравших в фильме "Движение вверх"

А чё ты всю правду тут не написал ? Что вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма , за искажение и вымысел . Пиши уж всё если начал .

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.01.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А чё ты всю правду тут не написал ? Что вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма , за искажение и вымысел . Пиши уж всё если начал .


чернуха твоя стезя, твой хлеб. живешь на темной стороне.
я живу на светлой.
а по факту. ну читай.

///вдовы спортсменов — участников реальных событий пытались добиться запрета на прокат фильма, но у них это не получилось.///
///Женщина недовольны представленной в ленте интерпретацией вошедших в историю мирового спорта событий.///
///"Сценарий мне прислали тогда, когда съемки ленты были уже в самом разгаре. Я возмутилась: многие имевшие место в действительности события искажены, герои совершают поступки, которых они не совершали, да и не могли совершить. После моего протеста в сценарий были внесены небольшие изменения. Убраны некоторые сцены, а мой муж Владимир Петрович Кондрашин выведен под другой фамилией",///
///видела, говорили, какой хороший фильм, как Губерниев плачет, все плачут. Мы тоже плачем.— сказала Александра Овчинникова, вдова олимпийского чемпиона Александра Белова.///

две женщины в 90 лет. другого сказать и не могут.
отнесись с пониманием к их мнению. их мнение кстати учли.
так что не юродствуй.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.01.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Кино то художественное, а не документальное. Тем более пошли на встречу вдовам и подправили в сценарии. Так что тоже дописывай, коль с претензиями

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
// а мой муж Владимир Петрович Кондрашин выведен под другой фамилией"//

думаю она очень сильно сейчас об этом жалеет.
даже не сомневаюсь.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.01.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой обед..
Да уш..
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