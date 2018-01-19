Цитата: Хохол:

А чё ты всю правду тут не написал ? Что вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма , за искажение и вымысел . Пиши уж всё если начал .



чернуха твоя стезя, твой хлеб. живешь на темной стороне.

я живу на светлой.

а по факту. ну читай.



///вдовы спортсменов — участников реальных событий пытались добиться запрета на прокат фильма, но у них это не получилось.///

///Женщина недовольны представленной в ленте интерпретацией вошедших в историю мирового спорта событий.///

///"Сценарий мне прислали тогда, когда съемки ленты были уже в самом разгаре. Я возмутилась: многие имевшие место в действительности события искажены, герои совершают поступки, которых они не совершали, да и не могли совершить. После моего протеста в сценарий были внесены небольшие изменения. Убраны некоторые сцены, а мой муж Владимир Петрович Кондрашин выведен под другой фамилией",///

///видела, говорили, какой хороший фильм, как Губерниев плачет, все плачут. Мы тоже плачем.— сказала Александра Овчинникова, вдова олимпийского чемпиона Александра Белова.///



две женщины в 90 лет. другого сказать и не могут.

отнесись с пониманием к их мнению. их мнение кстати учли.

так что не юродствуй.