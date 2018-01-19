сайлау курманов Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2534

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 мне кажется вся эта чехарда с новыми законами и кодексами придумана чтоб запудрить мозги народу , те в растерянности напутают там цифры , а армия проверяющих только этого и ждут , возможно так нажиты дворцы и рестораны у чиновников , а оформлены на родственников ,можно жить , жизнь удалась . Вот если каждую деятельность оценить по доходности и обязать платить только одну цену , нафига сдались проверяющие органы и людям упростить работу...