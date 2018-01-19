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§ NG.kz
Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В соответствии с нормами нового Налогового кодекса предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками - горизонтальный мониторинг", - сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Алматинской области.
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123
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...




Отправлено: 19.01.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДГД уже проводят горизонтальный мониторинг,делают анализ не понять из чего,раньше хоть следствие проводили, и признают сделки недействительными! СМЭС завален делами. Почему палата предпринимателей не помогает и не жалуется в мин фин!? Ведь этими доначислениями они уничтожан всё и всех! Фирмы разорятся и тысячи людей будут на улице!

§ сайлау курманов
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется вся эта чехарда с новыми законами и кодексами придумана чтоб запудрить мозги народу , те в растерянности напутают там цифры , а армия проверяющих только этого и ждут , возможно так нажиты дворцы и рестораны у чиновников , а оформлены на родственников ,можно жить , жизнь удалась . Вот если каждую деятельность оценить по доходности и обязать платить только одну цену , нафига сдались проверяющие органы и людям упростить работу...
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Хохол
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...




Отправлено: 19.01.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы их не проверяли в Казахстане

Хороший заголовок новости , со скрытым смыслом . Так бизнесмены и раньше могли договориться , и не только с налоговиками (а не тока теперь) , что б их не проверяли .

Данил
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...




Отправлено: 19.01.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес режут на корню. Лучше уже не будет.

§ сайлау курманов
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.01.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без ваших законов договариваются , помню при стометровке всем начихать было , как торговали , так и разливали , да и всю ночь , в соцсетях добрые комментаторы сдают такие точки , а им пофиг
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§ Горожанин_kst
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.01.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смущает это вот "теперь" )
"Договориться" с ними можно было всегда. Главное сойьись в цене вопроса. Или я не прав?)))
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§ Горожанин_kst
Re: Бизнесмены теперь могут договориться с налоговиками, чтобы...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 20.01.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фу, не глянул заголовок до конца. А там " департамент госдоходов по Алматинской области сообщает"...ну всё понятно, снова анекдоты из серии "Армянское радио сообщает")))
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