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Страница 679 из 680«1...677678679680»
Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5316
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг смотри какая у нас чудо техника есть. А у вас в гдр есть такое?
8-)
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.01.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А где обещанные фото злачных мест Подмосковья? :lol:

§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 391
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 19.01.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А у вас в гдр есть такое?

Танки,по Кустанаю?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг смотри какая у нас чудо техника есть. А у вас в гдр есть такое?

Нее,Виталя,откуда? Вчера после снегопада

приехали двое на этой чудо-технике,лапатами

почистили дорожки и крыльцо,посыпали солью.

Воткнули свои лопаты в Держатели и были -
таковы... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 19.01.2018 - 13:12]

[Исправлено: drakon, 19.01.2018 - 13:14]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уже шоколадных зайцев начали -

продавать.Скоро - весна, Пасха!... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное и у нас морозы - будут.

Соседи печное топливо - завозят... :-o
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* Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.01.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное и у нас морозы - будут.

Соседи печное топливо - завозят...

Пока пару секунд фото открывалось, поудмал сейчас немца замерзшего укутанного в шаль поверх шинели увижу, которому в бидончик керосин наливает розовощёкая девица в форме сержанта советской армии с ППШ за спиной. :lol: Ан нет, всё культурно. Но как-то скучно!
Домик захотелось, только с дровами, а не с эрзац топливом!
У нас под Москвой в этом году только два раза и всего на несколько часов ниже -10 опускалось. Когда на датчике -12 с трудом и ненадолго появилось мы на работе даже отметили.
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* Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.01.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тётка выгуливает шубу на инсталляции Московские сезоны. На улице минус один.
Чуть чуть снега выпало.
Ну нужно же где-то выгуливать не зря покупала!


Яуза, снежок кружится.


Шумел камыш, деревья гнулись... Напоминание гуляющим по Яузе кто такой камыш. Собякин весь камыш решил извести полностью и тучи азиатов его всё лето перегрызать пытались.
Бедные утки, у них тут убежище было...


[Исправлено: Серый волк, 19.01.2018 - 19:59]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Тётка выгуливает шубу на инсталляции Московские сезоны.

А наши,тётки,тёлки, совсем - нищие.
За 17 лет ни одной Шубы - не видел... :-o :lol:
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* Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.01.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А наши,тётки,тёлки, совсем - нищие.
За 17 лет ни одной Шубы - не видел... :-o :lol:

Я тут знаю одну бывшую кустанайскую, которая в московском регионе давно живет.
Она шубу покупать в Костанай ездила! Теперь не знает где её выгуливать. У Кремля или на Пушкинской :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Теперь не знает где её выгуливать.

Пусть к нам - приезжает.Найду -ей место
для выгула.Но за последствие - пуст не
обижается... :lol:
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* Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9323
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.01.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пусть к нам - приезжает.Найду -ей место
для выгула.Но за последствие - пуст не
обижается... :lol:

Давай к нам лучше! :-) Столько шуб насмотришся! У нас тут часто шубы выгуливают всех фасонов на любой вкус от Пушкинской и до Манежки по Тверской.


Или на Поклонной горе мимо горок. Сейчас не сезон туризма и хостелы самые лучшие в Букинге по рейтингу за 400 можно.

[Исправлено: Серый волк, 19.01.2018 - 21:11]
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.01.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Серый волк:Теперь не знает где её выгуливать.Пусть к нам - приезжает.Найду -ей место

Дракошь, что же ты так негостеприимно то? ;-)
Лучше к нам, тоже гуляют при +5-10градусов. Только за последствия отвечать не нужно :lol:
Они в театер на оперу или к оперу, так ходют :-P
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.01.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Или на Поклонной горе мимо горок

Серый, что это там за зверь такой, белый пушистый, не белочка? :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.01.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Они в театер на оперу или к оперу, так ходют :-P

Тоже одну училку - знаю. При мне 1 раз -одевала.
В Гамбург,в опперу с мужем - ездила. А я по операм-
не езжу,пишу им по электронке... :lol: :oops: :oops:
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