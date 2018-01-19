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≡ Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно «НГ», ему предъявили ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие). Рудненский городской суд санкционировал арест.
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§ Volonter
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудный последнее время жжёт...
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Начальник
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему вчера кто на другой ветке писал об этом

§ сайлау курманов
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2531
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это я писал , кстати панченко нормальный парень , сто пудово подстава , мне показалось финики , пардон - антикорупционеры план делают любой ценой , что то страшновато становится , похоже на 37 год, благо что растрельной статьи нет
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димон
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
парень нормальный, только договора самописные на регистрацию не принимает :lol:

§ Сыкымы
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 19.01.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что то страшновато становится , похоже на 37 год, благо что растрельной статьи нет

Вроде не госслужащий... Откуда такие страхи?
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знаток жизни
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
это я писал , кстати панченко нормальный парень

какой то мутный полноправный пользователь. Сейчас растрезвонил новость, сегодня вовсю хвалишь его. Определись сначала по жизни. Этак вы скоро без руководителей скоро в городе останетесь.

декаданс
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
похоже на 37 год, благо что растрельной статьи нет

..жаль что нет....давно пора ввести.

гость
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:36
Комментарий удален модератором.

Кто то
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко его,классный мужик

§ 112
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8863
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там всех повыкидывали почти старичков, начиная с налоговой и заканчивая гаи.
Панченко старый волчара..
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§ КГСПС
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.01.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Рудный последнее время жжёт...

Всё равно до Костаная далеко :lol:
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§ КГСПС
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.01.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там всех повыкидывали почти старичков,

Нормальные, которых знал каждый водила в городе, слава богу успели благополучно дослужить до пенсии без всяких подстав.
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