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≡ Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная внедряет проект «Умный город». Об этом сообщил на заседании актива области 16 января глава областного центра Базыл ЖАКУПОВ. Проект реализуется в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
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Директор Пляжа
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

По существу давай, очередная в бочке.
В барокамере что ли перегрелся?
Гоняешься за мной смотрю по всему форуму.
Бригадира своего пришел спасать от позора,да? :lol:

§ КГСПС
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.01.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
хотел на такси поехать, с бамбилами, не уплачивающими налоги

Тук-тук-тук?! А не стукачок ли вы?
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