Саня Re: В Костанайской области в 2017 году владельцам вернули 775... #5







Отправлено: - 21:26 Да на 9 мая пропал телефон, подал заявление прошло 3 года так и не нашли!

Где мой телефон? ИМЕЙ все есть данные. Где мой телефон?

Ни ответа ни привета на заявление. Надо опять зайти им мозги сделать.

Пусть помучаются через 3 года ищут опять!