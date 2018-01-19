Серый волк Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10177





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9323

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:40 Цитата: drakon:

Наверное и у нас морозы - будут.



Соседи печное топливо - завозят...

Пока пару секунд фото открывалось, поудмал сейчас немца замерзшего укутанного в шаль поверх шинели увижу, которому в бидончик керосин наливает розовощёкая девица в форме сержанта советской армии с ППШ за спиной. Ан нет, всё культурно. Но как-то скучно!

Домик захотелось, только с дровами, а не с эрзац топливом!

У нас под Москвой в этом году только два раза и всего на несколько часов ниже -10 опускалось. Когда на датчике -12 с трудом и ненадолго появилось мы на работе даже отметили.