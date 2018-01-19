ваще Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9549







Отправлено: - 22:23 Цитата: Директор Пляжа:

Думаешь наши ура-патриоты об этом знали.



///Легендарные советские баскетболисты – участники исторического матча Олимпиады-1972 в Мюнхене – спустя 45 лет встретились в студии программы..

За несколько недель проката картина обогнала даже самые успешные голливудские блокбастеры: на сегодня у нее 2 миллиарда рублей и 8 миллионов зрителей, посмотревших ленту в кинотеатрах. И это далеко не предел.

Спортивной драме о победе советского спорта удалось объединить всю страну. АндМал собрал в студии оставшихся в живых героев легендарной сборной, их детей и внуков, актеров, сыгравших в фильме "Движение вверх"

Зрителям в студии показали видео хронику тех самых трех секунд, после чего в студии появился центровой баскетбольной сборной СССР 1972 года Алжан Жармухамедов. Он подтвердил, что уже тогда носил линзы, которые сделали по настоянию врача сборной Романа Зубова.

Для встречи с капитаном сборной Модестасом Паулаускасом съемочная группа программы отправилась в литовский поселок Шакяй. "Модя", как его звали в команде, еще не смотрел фильм, поэтому "себя" на экране увидел впервые. Он сказал, что не может без волнения говорить о событиях 1972 года: "Давление и пульс подскочили вдвое"./////