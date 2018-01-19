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≡ Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Причинами изменения программы полетов авиакомпании KLM в Астане и Алматы являются экономические причины и высокая конкуренция со стороны других перевозчиков", - говорится в сообщении ведомства.
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§ drakon
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13118
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне нужен прямой рейс,Гамбург - Кустанай - Гамбург... :lol:
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коматозник
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
- Кустанай -

ага, ты никогда не долетишь, нет его на карте

§ лимон
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.01.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
планируют они ))) авиа-керосина хватит-то, с очередной остановкой одного из местных НПЗ?
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне нужен прямой рейс,Гамбург - Кустанай - Гамбург... :lol:

прямого нет, есть проходящие рейсы с парашютом в придачу. У тебя сколько прыжков, у меня мало. Всего 26.

маке
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера по КТК сказали,что наоборот наши задрали цены на обслуживание и практически все ино компании уходят из КЗ. Во всём мире цены на аэропортовское обслуживание регулирует гос-во,но мы(как обычно) пошли своим путём и отдали в частные руки аэровокзалы. Короче всё по-нашему и предсказуемо.

Все просто
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне нужен прямой рейс,Гамбург - Кустанай - Гамбург..

Дракош, только гужевой транспорт. Надежней и безопасней.

Марк Стаканыч
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маке:
Вчера по КТК сказали,что наоборот наши задрали цены на обслуживание и практически все ино компании уходят из КЗ. Во всём мире цены на

Имеет место быть сей факт.Много ушло.У каждой медали две стороны.Так и тут -статья про нурлыкун в аэропортах, а жизня про то,что ниже спины...

кустанаец
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
маке:
пошли своим путём и отдали в частные руки аэровокзалы.


в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.
как только отдадут в частные руки .

Марк Стаканыч
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.
как только отдадут в частные руки .

Не приведи господи!У меня глиссада прям над домом,это ж всю крышу загадят!

Гыр
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
кустанаец:
в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.
как только отдадут в частные руки .

Не приведи господи!У меня глиссада прям над домом,это ж всю крышу загадят!

Зачем же так? вы наверное слышали какой контракт заключили с Америкой на закуп боингов, вот они пойдут на центральные линии а та трехомудия советского и Российского производства будут пахать на второстепенных наших линиях.

Бывалый
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
У меня глиссада прям над домом

чет вспомнилось:
Призывник стоит перед приёмной комиссией.
- Так, молодой человек, в каких войсках хотите служить?
- В ПВО! В ПВО возьмите! В ПВО служить очень хочу!
- А с чего это у вас нервишки так сильно расшатаны, явные проблемы со сном, как я погляжу, ещё и со слухом проблемы явные.
- Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО!

коматозник
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
- Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО!

Не , ну а чо?
Мысль!....

пво
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Бывалый:
- Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возьмите! В ПВО!
Не , ну а чо?
Мысль!....


нервишки так сильно расшатаны, явные проблемы со сном,, ещё и со слухом проблемы явные.

вонана, где собака зарыта.
возьмите его в пво. яне против.

07
Re: Какие международные авиарейсы запустят из Астаны в 2018 году




Отправлено: 19.01.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
У тебя сколько прыжков, у меня мало. Всего 26.

чёт ты БАКЧАН звиздиш... :-) чёт скрываеш... :lol: у меня за две недели учебки и три недели Касимовского ШМАСа около 350-ти прышков набираетца... в/ч не щитаю-шконки были одноярусные.... :lol: :lol:
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