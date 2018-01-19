Цитата: Марк Стаканыч:

кустанаец:

в Кустанае скоро тоже в аэропорту похоже только воробьи и вороны будут летать.

как только отдадут в частные руки .



Не приведи господи!У меня глиссада прям над домом,это ж всю крышу загадят!

Зачем же так? вы наверное слышали какой контракт заключили с Америкой на закуп боингов, вот они пойдут на центральные линии а та трехомудия советского и Российского производства будут пахать на второстепенных наших линиях.