Серый волк Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли #58





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9323

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 Цитата: Давид:

Президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов в эфире телеканала КТК озвучил криминальную версию трагедии на трассе в Иргизском районе Актюбинской области,

Сейчас век 21-й и указанного анонимом человек не может найти только ленивый.

Так вот на странице Усмана Баратова совсем другая информация, событие не раз им комментировалось и ничего подобного даже близко нет.

Комментировал ли он что-то каналам можете сами у него узнать. Но я сомневаюсь, что он это мог говорить. На странице Усман упоминает прошлый трагический случай с автобусом под Владимиром и претензии у него к жадным узбекским ЖД, задирающим цены и вынуждающих людей едущих на заработки ездить небезопасными автобусами.

https://vk.com/id229368113



Насколько помним за пару лет было два серьёзных происшествия и с костанайскими автобусами. Которые колесят и возят к вокзалу Челябинска пассажиров вместо ЖД которое ни чем не лучше узбекских ЖД по жадности. Да и поезда по большей части отменены или украдены чинушами и не ездят.



Кстати немного походив по узбекским страницам отлично видно, что вместо введенной латиницы они напропалую используют выведенную кирилицу. Как привыкли.

Это просто попутное напоминание глупым ономастам, желающим зачеркнуть свою культуру литературу и историю, и не менее глупым и ещё и жадным чинушам, любителям освоить бюджеты на заменах всего подряд.



[Исправлено: Серый волк, 19.01.2018 - 19:13]