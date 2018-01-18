Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Я робот
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Отправлено: 18.01.18 - 13:38
В Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова. Читать новость
Народный контроль
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Определить точную причину трагедии в Актюбинcкой области поручили специальной межведомственной комиссии
Члены созданной комиссии будут работать на месте ЧП вплоть до окончания расследования. Напомним, утром 18-го января на трассе «Самара-Шымкент» произошло ЧП с участием автобуса Setra, в салоне которого находились 55 пассажиров и два водителя. Автобус направлялся из Узбекистана в Россию. По версии следствия, в автобусе замкнуло проводку, что привело к возгоранию. В результате этого погибли 52 человека. Спастись удалось лишь пятерым мужчинам. Им диагностировали отравление угарным газом.
Для того чтобы выяснить причину ЧП, была создана специальная правительственная межведомственная комиссия.
«Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли: заместитель министра внутренних дел Е. Тургумбаев, вице-министр здравоохранения А. Цой, вице-министр по инвестициям и развитию Р. Скляр, директор департамента Министерства иностранных дел А. Мадиев, представители правоохранительных и других органов области», - сообщает директор департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев. У тебя есть официальный ответ о причинах пожара? Или опять собираешь грязь с помойки? За клевету предусмотрена статья!
Что бы там не произошло, в каждом регионе и в каждой стране за рулём тяжелых грузовиков встречаются настоящие люди. Их труд не столь виден всем, как труд водителей автобусов, и наверное за рулём грузовика это не так ощущается. Просто немало поездил по миру и много раз бывал в регионах, в которых опасными дорогами и только попутными грузовиками. Только так можно узнать страну по настоящему, а иногда и добраться туда, куда не ходят автобусы.
Посмотрите видео. Очень показательное. В этом небольшом 20 минутном отрезке жизнь и настоящие люди. Попавшие по воле обстоятельств в такие условия и остающиеся людьми, а не вэчекушками акиматбаевыми . Меняет представление о странах.
Серый волк: Очень показательное. В этом небольшом 20 минутном отрезке жизнь и настоящие люди.
Жаль что ты в такой теме просто пиаришь себя и каких то людей.. Погибло 50 человек, а тебе хоть бы хны, ты главный тут и используешь даже смерть людей, чтобы казаться умнее.. Лучше б помолчал, побойся Бога..
112: Погибло 50 человек, а тебе хоть бы хны, ты главный тут и используешь даже смерть людей, чтобы казаться умнее.. Лучше б помолчал, побойся Бога..
Это не я снимал. И выкладывал в сеть как жестокие реалии жизни на трассах. В которых люди остаются людьми. Даже в таких условиях. Это реквием всем погибшим на трассах. Маловероятно, что ты смог понять из этого хоть одно слово.
Серый волк: Маловероятно, что ты смог понять из этого хоть одно слово.
Нет, мне не понять ни одного твоего слова, которое ты используешь как пиар самого себя.. Это просто звучит чудовищно, как ты пытаешься в такой теме, используешь ее, чтобы ты был "интересночитаемым".. Это считаю кощунством..
Давид
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов в эфире телеканала КТК озвучил криминальную версию трагедии на трассе в Иргизском районе Актюбинской области, где в автобусе заживо сгорели 52 гражданина Узбекистана. Интересно, ему ВЧК тоже будет шить статью за клевету?
1952/доктор СИЗО
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Вчера включил какой то республиканский канал. На экране давал интервью какой то узбек. Он узнал, как погибли его земляки. Да была канистра с бензином. Подожьенная бандюганами.Люди сгорели под дулами пистолетов, окружившие со всех сторон автобус.Хозяйн автобуса и водители задолжали им за прежние поездки очень крупную сумму денег. Узбек просил тщательно расследовать эту трагедию в криминальном плане. А не списать на короткое замыкание электропроводки автобуса. Люди спокойно могли выбраться, выбыв окна. Значит не было у них такой возможности, поступить по инструции.
Директор Пляжа
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Насчет грязи, это твои приоритеты. Не путайся. Я озвучивал то, что писалось в казахстанских СМИ и на наших же сайтах, форумах, пабликах. Может им сначала предъявишь претензии и погрозишь статьей УК ? Опять смотрю на горе и беде хайп ловишь. Тебе же безразличны по сути чужие судьбы и погибшие, лишь бы высказаться.
Директор Пляжа
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
Давид: Президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов в эфире телеканала КТК озвучил криминальную версию трагедии на трассе в Иргизском районе Актюбинской области,
Сейчас век 21-й и указанного анонимом человек не может найти только ленивый. Так вот на странице Усмана Баратова совсем другая информация, событие не раз им комментировалось и ничего подобного даже близко нет. Комментировал ли он что-то каналам можете сами у него узнать. Но я сомневаюсь, что он это мог говорить. На странице Усман упоминает прошлый трагический случай с автобусом под Владимиром и претензии у него к жадным узбекским ЖД, задирающим цены и вынуждающих людей едущих на заработки ездить небезопасными автобусами. https://vk.com/id229368113
Насколько помним за пару лет было два серьёзных происшествия и с костанайскими автобусами. Которые колесят и возят к вокзалу Челябинска пассажиров вместо ЖД которое ни чем не лучше узбекских ЖД по жадности. Да и поезда по большей части отменены или украдены чинушами и не ездят.
Кстати немного походив по узбекским страницам отлично видно, что вместо введенной латиницы они напропалую используют выведенную кирилицу. Как привыкли. Это просто попутное напоминание глупым ономастам, желающим зачеркнуть свою культуру литературу и историю, и не менее глупым и ещё и жадным чинушам, любителям освоить бюджеты на заменах всего подряд.
[Исправлено: Серый волк, 19.01.2018 - 19:13]
ТАНОМИ
Re: Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
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