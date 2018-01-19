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≡ Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли выбраться из горящего автобуса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли выбраться из горящего автобуса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания, - заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
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§ аргентина -ямайка
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 19.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
начал тлеть какой-либо пластиковый предмет и просто задохнулись во сне от едкого дыма - им

Помню ехали с Москвы в Костанай , год 1995 автобус Лаз Турист переделан в грузовой челнок, только впереди 10мест пассажирских. За товаром мотались в те годы . так вот у нас произошло возгорание в моторном отсеке на ходу . конечно сначала повалил дым , автобусу аварийная остановка .нам аварийная эвакуация .Мы со скоростью света вылетели из салона . Быстро побежали схватили тряпки огнетушитель потушили пожар . вот не помню точно что загорелось . В итоге благополучно доехали домой .
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Ира
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед " и автобус вспыхнул внутри" ставится запятая, слово "вначале" в данном случае пишется слитно.

§ Vital
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Южане , чимкентцы особено , все возят дт с собой в канистрах. Экономят. От автобусников до фур. У них это в порядке вещей. Ваще они страные какие то. Они живут в своем мире. Они не с кем не общаются , у них свои правила поведение на дороге.
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§ Vital
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году, помните? В владимирской области, тоже чимкенцы везли узбеков. На переезде под поезд попали, тоже жертвы и дети в том числе были, ваще была глупое дтп. Можно было всех спасти а не в носу ковырятся и ремонтировать на жд переезде.
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голос разума
Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли...




Отправлено: 19.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
автобусный завод, который выпустил такие опасные автобусы.

Что ты несешь? Автобус горел изнутри легковоспламеняемой жидкостью а ля погреем ручки у костра: горение вещи, задымление, гарь, открытие двери, поток воздуха, ускоренное воспламенение. Все по полочкам. Цитата:
знаток жизни:
Справа на обочине виден четкий след от джипа.

еще один. Ты видео посмотри с предыдущей статьи. Автотранспорт еще во время горения объезжает автобус справа, против ветра, чтобы не навредить себе. Возможно, у водилы было задымление на 1ом этаже и он уже не видел четко трассы и чтобы не свалить по невидимости автобус в кювет и перевернуть его на бок, остановился как есть - пожар и так как стоп сигнал работал для внимания.
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