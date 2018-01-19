голос разума Re: Заместитель министра рассказал, почему 52 человека не смогли... #19







Отправлено: - 12:14 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

автобусный завод, который выпустил такие опасные автобусы.

Что ты несешь? Автобус горел изнутри легковоспламеняемой жидкостью а ля погреем ручки у костра: горение вещи, задымление, гарь, открытие двери, поток воздуха, ускоренное воспламенение. Все по полочкам. Цитата: знаток жизни:

Справа на обочине виден четкий след от джипа.

еще один. Ты видео посмотри с предыдущей статьи. Автотранспорт еще во время горения объезжает автобус справа, против ветра, чтобы не навредить себе. Возможно, у водилы было задымление на 1ом этаже и он уже не видел четко трассы и чтобы не свалить по невидимости автобус в кювет и перевернуть его на бок, остановился как есть - пожар и так как стоп сигнал работал для внимания.