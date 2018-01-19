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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.01.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг смотри какая у нас чудо техника есть. А у вас в гдр есть такое?
8-)
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.01.18 - 11:32
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§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 19.01.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А у вас в гдр есть такое?

Танки,по Кустанаю?
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Страница 679 из 679«1...677678679
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