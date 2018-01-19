Цитата: аргентина -ямайка:

Т.е они сидели ждали пока огонь так разгориться чтоб пламя могло резко вспыхнуть ?

Любое авто, в том числе и автобусы, состоят из пластика и ткани. Выгорает моментально. Цитата: 1952/доктор СИЗО:

иски на автобусный завод, который выпустил такие опасные автобусы.

При чем тут завод, когда автобусам уже по ...цать лет? Писали же что он ТО проходил последний раз два года назад. Одному богу известно что там в не было неисправно.

Цитата: Volonter:

автобус остановился на ночлег

Маловероятно. Ведь не зря по два водителя в автобусах. Именно для того, что б автобус не останавливался на ночлеги.

Я думаю что просто везли в автобусе что-то запрещенное. Горючку там или еще что-то легкогорючее. Может кто-то что-то вез в багажном отделении. И поэтому все там произошло в считанные минуты. Иначе просто не представляю как ВСЕ почти пассажиры умерли. Цитата: Volonter:

подождём заключения экспертов.

Ну вот тут мы правду точно не узнаем. У нас власти не привыкли говорить правду. Иначе придется списывать все автобусы в Казахстане.