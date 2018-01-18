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≡ Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная внедряет проект «Умный город». Об этом сообщил на заседании актива области 16 января глава областного центра Базыл ЖАКУПОВ. Проект реализуется в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
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5555
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
визуально будет видно, что происходит на территории города.

Поясните мне на....ена... Т.е. зачем этом городу с населением 200 млн??? У нас из конца в конец 30 минут по пробкам и 10 мин без, особо не лихача. При желании любой руководитель может лично все увидеть. Помимо этого есть пульты у дежурных КТЭка, СУ, Пожарных, ДЧС и прочих. Зачем их сливать в один пульт-диспетчер. Что он сможет сделать??? Ну увидим мы все на карте и что??? Есть человек за этим пультом который сможет что-то сделать? Данный тип оборудования нужен для оперативного реагирования. Как будет реагировать акимат и на что??? Вот предположим показан пожар на ул ____ и что? Пожарка и так уже выехала т.к. они и дают информацию на пульт. Что должен сделать дежурный за "умным" пультом?

гость
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такими темпами автоматизации и оцифровки работа ЖКХ будет полностью светиться, купусту рубить как прежде уже не получится.

* Volonter
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мусор где попало. Проект в этом направлении намерены продвигать за счет организаций, которые выполняют подряды на уборку и благоустройство областного центра
Пчёлы против мёда?)) Чем меньше мусора, тем меньше им работы, а соответственно и денег...
А вообще кроме свободного мониторинга движения автобусов особого смысла не наблюдаю... Умное освещение? - для чего АСУ? - может проще какое-нить фотореле поставить? АСУ в этом плане будет мониторить интенсивность движения и включать освещение только когда движение активное? Т.е. если нас всего пара машин посреди ночи на Абая, то для нас не включат освещение? А если и для нас (для этой пары машин) всё-таки включат, то читай освещение будет работать всегда, ибо на той же Абая движение траспорта в принципе круглосуточное... А вот как АСУ придаст скорости экстренным службам - вообще непонятно, разве что если только водитель будет знать, что его движения отслеживаются и лишний раз не станет притормаживать у магазина...
Профайл

Виктор
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня другой вопрос, когда поумнеют те, кто принимают такие "умные" решения?

Бывалый
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
может проще какое-нить фотореле поставить?

Датчики движения или присутствия бы еще...
Цитата:
Volonter:
Т.е. если нас всего пара машин посреди ночи на Абая, то для нас не включат освещение?

Ну в принципе - да.
И это правильно.
Какого рожна освещать дорогу если движение не интенсивно?
Ты в одиночестве когда едешь по дороге - опасаешься с кем-то из других водителей столкнуться?
Может тебе надо вылезти из-за руля и сходить к окулисту за очками?

5555
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха... заметил палево... см фото №1 (с компа) Напротив герба костаная логотип фирмы Мониторинг плюс. Вот и подрядчик для всего этого нарисовался. ТОО «Мониторинг плюс» услуги в сфере GPS/ГЛОНАСС мониторинга. Является официальным представителем компании Кампус в Республике Казахстан по точному земледелию параллельное вождение, это курсоуказетели. Карбышева, 2, офис №204

Директор Пляжа
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Честно - отвратные карты у гугла.
Лучше бы на яндекс-картах забазировались

Что рассеюшка и тут уделала америкосов?

Бывалый
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Что рассеюшка и тут уделала америкосов?

Никого она нигде не уделала.
У америкосов (гугл) еще худо-бедно присутствует детализация карт по нашим краям, а у яндекса по их краям вообще нет никакой детализации...
И, да - с детализацией гугло-карт по америке и европам все гораздо лучше чем у яндекс-карт с детализацией по россии и снг...
Уделывалка еще у рассии не отросла...

кустанаец
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Уделывалка еще у рассии не отросла...


//Бывалый:
Честно - отвратные карты у гугла.
Лучше бы на яндекс-картах забазировались//

ты хоть за мозгом следи хотя бы.
а то одна половина не знает что говорит другая.

Директор Пляжа
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Не знаю, не знаю.
Гугл картами вообще перестал давно пользоваться. Жесть.
Яндексом даже в Болгарии пользовался. Вещь.
Так что зачесывай дальше, сам же себе противореча.
В феврале поеду в Тай, там Яндекс по месту проверю.

Директор Пляжа
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 19.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:

Там по ходу несколько ботов сидят под ником бывалого))
Он уже так не впервой палится.
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