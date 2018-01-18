Цитата: мусор где попало. Проект в этом направлении намерены продвигать за счет организаций, которые выполняют подряды на уборку и благоустройство областного центра Пчёлы против мёда?)) Чем меньше мусора, тем меньше им работы, а соответственно и денег...

А вообще кроме свободного мониторинга движения автобусов особого смысла не наблюдаю... Умное освещение? - для чего АСУ? - может проще какое-нить фотореле поставить? АСУ в этом плане будет мониторить интенсивность движения и включать освещение только когда движение активное? Т.е. если нас всего пара машин посреди ночи на Абая, то для нас не включат освещение? А если и для нас (для этой пары машин) всё-таки включат, то читай освещение будет работать всегда, ибо на той же Абая движение траспорта в принципе круглосуточное... А вот как АСУ придаст скорости экстренным службам - вообще непонятно, разве что если только водитель будет знать, что его движения отслеживаются и лишний раз не станет притормаживать у магазина...