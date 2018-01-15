Цитата: Vital:

Серый волк так не честно. Фото то какие накидал на форум. Вот хитрый какой. Я щас нахожусь в новой купавне от москвы 20 км. Как от заречного до костаная если на автобусе.Билет на автобус вроде 80 р стоит

Если в Купавне новой, то намного приятнее пробок на электричке.

Если до Курского вокзала, то 88 рублей. Но почти никто так не ездит.

Платформа "Серп и молот" перед Курским и рядом метро Площадь Ильича, ещё через 50 метров метро Римская, проезд 66 рублей от Купавны будет. Если просто на восток Москвы, то 44 рубля. Там до метро дальше. Минут 7 пешком между платформой Новогиреево и одноименным метро. Целый ряд платформ с свободным доступом. Если с деньгами трудности, можно вообще не платить. Например от Купавны свободно достижимы через Курский пересадкой на платформе на другие направления электричек на юг и на запад по Рижскому направлению. Пользуясь ресурсом электричкинга можно вообще почти нигде и ничего не платить за транспорт. Надеюсь вы так делать не будете а случайно полученную экономию с первой зарплатой возместите на помощь детям через виджет Яндекс деньги на сайте НГ Я плачу всегда, у меня доходы позволяют даже не задумываться о цене в большинстве случаев. А если случайно экономлю, когда в терминал билетный очередь, то обязательно закину детям.



Ещё моно сделать, чтоб платные астанинские шпики вам за это доплачивали!



Цитата: Vital:

Если будет вечером время я прокачусь до метро как раз до измаиловского кремля мне на блошиный рынок надо и спецом на фоткаю тоже "красивые " фотки как ты в костанае на фоткал.

Не советую Измайловский кремль. Лужковское убожество.

А вот за блошиный рынок с фото вам простынякин быдлявый отстегнуть может немного с своей банки варенья!

Он глуп, чтоб снимать, и искать помойки. Если очень нуно, могу даже подсказать смачные кадры.

Только не продешевите!

Например по вашему направлению прямо рядом с Курским вокзалом тусовка бомжей!

Шикарные кадры. Тусуются обычно между вокзалом и банком Москвы. с огромной надписью банк Москвы.

Только берите фотоаппарат как можно меньше или на хороший телефон снимайте.

Граждане клошары за фото себя на фоне вывески Банк Москвы берут деньги с иностранных корреспондентов и чучмекских блогеров простынякиных. Причем очень точно по одежде и цене фототехнике определяют прайс за фотосессию!

В технике разбираются хорошо! И с фотокора с профи объективом возьмут профи деньги!

Так что прикидывайтесь лаптем и маскируйте обложкой SONY или айфон под китайский шлак.

Не знаю сколько долго вы будете, я вам могу много мест подкинуть смачных. Москва большая заповеднички еще встречаются, хотя всё реже и все дальше.



Но надписи как у акимчиков "Продаются бараны Автораборка" гарантировать не могу. Безумные и непереводимые "Сапасыны" на улицах Ленина и других почему-то не вешают! И вообще это и прочие шедевры акиматского музея - полный эксклюзив и водится только в одном уникальном месте мира! И подделке не подлежат!

Для того, чтоб создать подобный шедевр, клянусь крашенной бордюриной и реконструкцией ул Абая, нужно быть настоящим акимом!

