Цитата: Народный контроль:

Ну не сдержал слово. Пусть бог его простит. А мы прощаем

Маразм крепчает и помысли велики,

ну ерунда что мы так не далёки.

Пришёл пообещал, ушёл. А мы так и остались у разбитого корыта.

Зато стабильно всё, как было, так и остаётся.

Радеем все ведь мы душой, чтоб всё стабильно было?