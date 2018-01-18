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≡ Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале 2017 года, когда ономастические страсти в Костанае накалились до предела, секретарь городского маслихата Багитбек САНДЫБЕКОВ пообещал, что имя Лаврентия Тарана будет присвоено новой улице. Причем сделал это публично.
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§ 112
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Где в посёлках возникло разложение строго по национальному признаку.

Где?
Чтобы не быть голословным, покажи где?
Ты пишешь комментарии судя по чертам лица и цвету волос на фото?
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Читатель 1
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Серый им в тему и "уделал" - пусть читают)))

Народный контроль
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не сдержал слово. Пусть бог его простит. А мы прощаем.

zass
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Вот Серый им в тему и "уделал" - пусть читают)))

тролль уделал уважаемого РЕАЛЬНОГО чела? смешно.

§ подкольщик
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
подкольщик


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 28.01.12
Отправлено: 18.01.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Не суди попа, на то черти есть." :-s
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07
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
132:
Тарана, неизвестного им человека? лично я против, знать его не знаю.

хреновастенько у вас СО ЗНАНИЕМ истории собственной страны... а может и с СОЗНАНИЕМ...

Radio_7100Knz
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Творят что хотят. Онанизмом занимаются. Народ доводят до кондиции. лучше бы занимались настоящими проблемами. Этих проблем пруд пруди. :-(

07
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плохоовастенько у вас СО ЗНАНИЕМ истории собственной страны... а может и с СОЗНАНИЕМ...

Лилия
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовать то переименовали, но вот в бланках из Цона до сих пор в строчке адрес регистрационного пункта пишется г. Костанай, ул.Тарана ,114. Я к тому, что сделать сделали, а до делать или обещание выполнить им увы сложно.

шутка юмора
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ну не сдержал слово. Пусть бог его простит. А мы прощаем

Маразм крепчает и помысли велики,
ну ерунда что мы так не далёки.
Пришёл пообещал, ушёл. А мы так и остались у разбитого корыта.
Зато стабильно всё, как было, так и остаётся.
Радеем все ведь мы душой, чтоб всё стабильно было?

шутка юмора
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
плохоовастенько у вас СО ЗНАНИЕМ истории собственной страны... а может и с СОЗНАНИЕМ...

Тут вообще проблема с самосознанием и самоопределением у некоторых налицо. Незнамо куда, толи к красивым, толи к умным ! :lol:

ТАНОМИ
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
132:
извини меня, лично я не знаю, кто это такой, танкист что ли он?


Не сомневаюсь, что Вы также не знаете, кто такие Сералин, Джангильдин, Козыбаев, Шипин, Касымканов, Хакимжанова... Если человек не любознателен, то не любознателен во всём

§ yeti91
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 18.01.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неудобное название для произношения одной из центральных улиц,должно быть еще и созвучие а не полупьяное слово :-P
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