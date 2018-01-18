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§ NG.kz
Костанайская область выбрана пилотным регионом по цифровизации сельского хозяйства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Определены потенциальные участники этого проекта - 20 хозяйств, достигших хороших производственных показателей, финансовой устойчивости. О планах по цифровизации АПК сегодня, 18 января, на заседании рабочей группы рассказал заместитель руководителя облсельхозуправления Тимур БИСИМБАЕВ.
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Читатель 1
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...




Отправлено: 18.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Смех продлевает жизнь"....спасибо)))

кустанаец
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...




Отправлено: 18.01.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деньги на ветер.
точнее в карманы.
пилорама работает.

§ Серый волк
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9312
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.01.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
пилотным регионом


:lol: :lol:
Наш подход непобедим,
Оцифруем - полетим!!!

:lol: :lol:
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Кустанаец 2
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...




Отправлено: 18.01.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бред! Опять деньги впаривать в черт знает что!

Народный контроль
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...




Отправлено: 18.01.18 - 21:00
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...




Отправлено: 18.01.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько пессимизма! А вот вдруг получится?

§ drakon
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13108
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

приобретение агронавигаторов для параллельного вождения сельхозмашин,

Это чё? На 2 трактора будет 1 тракторист чёли?... :-o :-o
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Читатель 1
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...




Отправлено: 18.01.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Параллельные миры - это когда всем, всё "параллельно"

§ Серый волк
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9312
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.01.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это чё? На 2 трактора будет 1 тракторист чёли?...

Нет, это когда вокруг города, если посмотреть со спутника сплошные РУИНЫ ферм, в каждом без исключения посёлке видны скелеты ферм. Иногда даже площадями из космоса космонавты замечают без всякой оптики. Живые только несколько штук в Озёрном и кажется в Садчиковке, если не ошибаюсь, но первые это заслуга немцев наверное. И в сумме менее 5% от того, что работало.
Но вот на этих руинах будут стоять теперь оцифрованные чинушами коровы, и давать китайское порошковое пластмассовое молоко, за которое будет вырастать долг Китаёзам, а жруналисты будут за деньги хвалить китаёзов и петь им диферамбы хором и по отдельности.
Сейчас на это китаёзы денюжки суют и лезут во все дыры. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 18.01.2018 - 19:21]
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§ Tamir
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...
Tamir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 25.08.10
Отправлено: 18.01.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Предлагаем субсидировать 50% стоимости при приобретении хозяйствами датчиков контроля за уровнем ГСМ, приобретение агронавигаторов для параллельного вождения сельхозмашин, беспилотных летательных аппаратов, всевозможного GPS-оборудования, передвижных лабораторий для определения уровня и состава питательных веществ в почте, автоматизированных систем кормления животных, «умных» ирригационных систем.
Не вижу ничего плохого в том что фермеров зовут в 21 век,что не устраивает вечно ноющих и все очерняющих критиков в вышесказанном?
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§ yudjin
Re: Костанайская область выбрана пилотным регионом по...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Наш подход непобедим,
Оцифруем - полетим!!!

шикарный слоган на тему недели и обложку НГ!
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