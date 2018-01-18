Цитата: drakon:

Это чё? На 2 трактора будет 1 тракторист чёли?...

Нет, это когда вокруг города, если посмотреть со спутника сплошные РУИНЫ ферм, в каждом без исключения посёлке видны скелеты ферм. Иногда даже площадями из космоса космонавты замечают без всякой оптики. Живые только несколько штук в Озёрном и кажется в Садчиковке, если не ошибаюсь, но первые это заслуга немцев наверное. И в сумме менее 5% от того, что работало.

Но вот на этих руинах будут стоять теперь оцифрованные чинушами коровы, и давать китайское порошковое пластмассовое молоко, за которое будет вырастать долг Китаёзам, а жруналисты будут за деньги хвалить китаёзов и петь им диферамбы хором и по отдельности.

Сейчас на это китаёзы денюжки суют и лезут во все дыры.



[Исправлено: Серый волк, 18.01.2018 - 19:21]