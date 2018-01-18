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≡ Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная внедряет проект «Умный город». Об этом сообщил на заседании актива области 16 января глава областного центра Базыл ЖАКУПОВ. Проект реализуется в жилищно-коммунальном хозяйстве города.
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ТАНОМИ
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Сегодня СВЕКРОВЬ приехала от туда,как всегда в восторге от нашей чист


Форумчане, вы правы! Это точно ВЧКушка!. А мне поначалу думалось, что Народный контроль - это мужчина...

§ yudjin
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В мобильном приложении если ты видишь где едет ближайший автобус - можно не выходить сильно заранее и соответственно не мерзнуть на остановке.

дык для кого это все распиливается... для удобства как можно большего количества жителей разных возрастов, интересов, социальных положений или тупо для упоротых ГАДжетами?

Цитата:
Народный контроль:
Ага пусть расскажет про свой Троицк!

вчкбаева, совсем крыша съехала в поисках врагов на стороне...
да тутошные мы...как до твоей башки желчной это не доходит...

[Исправлено: yudjin, 18.01.2018 - 23:03]
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Хохол
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...




Отправлено: 18.01.18 - 23:04
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А мне поначалу думалось, что Народный контроль - это мужчина...

дык и щас это вполне возможно...просто маскируется под бабу...
и переобуваться то как любит, то она 365, то засс.... словно в примерочной мартика...
да, Заканыч ;-)
...а мы давай подыгрывать...
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* elektron
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный контроль:
Ага пусть расскажет про свой Троицк!

вчкбаева, совсем крыша съехала в поисках врагов на стороне...
да тутошные мы...как до твоей башки желчной это не доходит...
Да не так не пойдёт, пост то я уже скопировал, так что ждём фоторепортажа. Надеюсь в конце февраля начале марта ;-)
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§ yudjin
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5041
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
так что ждём фоторепортажа.

а репортажами знамо как славится....
и главное... куриц...куриц пусть их чебаркульских покажет... синее нашинских али нет...
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§ Сыкымы
Re: Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 18.01.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Года 2 пользуюсь приложением Infobus, но там только 4 маршрута осталось.
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