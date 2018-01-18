Цитата: Бывалый:

В мобильном приложении если ты видишь где едет ближайший автобус - можно не выходить сильно заранее и соответственно не мерзнуть на остановке.

дык для кого это все распиливается... для удобства как можно большего количества жителей разных возрастов, интересов, социальных положений или тупо для упоротых ГАДжетами?



Цитата: Народный контроль:

Ага пусть расскажет про свой Троицк!

вчкбаева, совсем крыша съехала в поисках врагов на стороне...

да тутошные мы...как до твоей башки желчной это не доходит...



[Исправлено: yudjin, 18.01.2018 - 23:03]