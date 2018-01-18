Цитата: Директор Пляжа:

Ну это в России, у нас же судя по общению со знакомыми, мало кто его смотрел и слыхом даже не слыхали тоже.

Странно, даже у нас в кинотеатрах по русски на бум шёл, залы были полные. Сам к сожалению так и не посмотрел пока, по картине посмотрю. Коллега по работе ходил. Рассказывал, до слёз было. Зал вставал...



[Исправлено: elektron, 18.01.2018 - 18:12]