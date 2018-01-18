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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.01.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Тут вон вишь что говорят.. :lol:
Цитата:
Медный:
антисоветская дрянь

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.01.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Тут вон вишь что говорят..


удивлен конечно. сразу даже и не понял.
вчкушка наверное свои мозги дала напрокат данному индивидууму.
даже комментировать такую ересь не буду.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.01.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Тут вон вишь что говорят.

Цитата:
ваще:
даже комментировать такую ересь не буду.

Чё в банде разлад пошёл ?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
вчкушка наверное свои мозги дала напрокат данному индивидууму.

Между прочим Медный это полное отражение Уважаемого.
А Уважаемый лицо НГ, и это не Новый Год и не дед Мороз в нем..
На вашем месте в личке я бы перед Медным извинился и осознал свою вину, покаялся..
Так что вы малость рамсы попутали..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, кто идет на купания?
Я хотел так пива напиться в последний день перед барокамерой, да теперь на Тобол надо ехать, так и не выпил..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ну это в России, у нас же судя по общению со знакомыми, мало кто его смотрел и слыхом даже не слыхали тоже.

Странно, даже у нас в кинотеатрах по русски на бум шёл, залы были полные. Сам к сожалению так и не посмотрел пока, по картине посмотрю. Коллега по работе ходил. Рассказывал, до слёз было. Зал вставал...

[Исправлено: elektron, 18.01.2018 - 18:12]
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.01.18 - 00:02
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Ответить Новый топик
Страница 635 из 635«1...633634635
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