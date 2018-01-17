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≡ Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки планирует переделать их в крытые павильоны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки планирует переделать их в крытые павильоны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" советник председателя правления СПК «Тобол» Руслан РЫСПАЕВ, первым делом корпорация займется модернизацией Наримановского рынка, а уже после этого - Нижней оптовкой. До 31 августа 2018 года Наримановский рынок будет работать в нынешнем состоянии.
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§ 112
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8803
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 17:16
Комментарий удален модератором.
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Зп 200 тыс
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 17.01.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупал там одежду - дорого. Лучше на зеленом рынке.

365
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 17.01.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, заботятся о торговцах, теперь они цывильно будут торговать в помещениях с кондиционером, с кассовым аппаратом в тепле попивая кофе, а то на улице с нечеловеческими условиями, разве это торговля?

365
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 17.01.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
со временем и нижнюю и верхнюю оптовку надо под крышу, а то жалко тоговцев ни каких условии и кассовый аппарат не установить ни от холода укрыться, ни нормальной примерочной, а говорят власти не заботятся о людях.

§ Victor Yang
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10173
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.01.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
Молодцы, заботятся о торговцах, теперь они цывильно будут торговать в помещениях с кондиционером

Золотая пора дачникам настанет - будут контейнеры по дешёвке скупать.
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Незваный гость
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 17.01.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню времена, когда на наримановке всегда была фирма, ездили поискать хорошие вещи

Народный контроль
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 17.01.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Золотая пора дачникам настанет - будут контейнеры по дешёвке скупать.

Да ничего там не будет! Наримановский рынок перенесу в район аэропорта! А на месте рынка будет многоэтажные дома .Главное успокоили народ, а дальше поздно будет пить боржоми.Молодца!

Директор Пляжа
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 18.01.18 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
будет пить боржоми

Тебе уже точно поздно.
Говорят наримановский рынок был дорогой, теперь по ходу станет еще дороже.
Хотя как не крути, крытый это хорошо и сможет составить конкуренцию всяким мартам и бутикам с их непомерными ценами на контрафактные подделки впрариваемые аборигенам за фирму.

§ Victor Yang
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10173
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.01.18 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Да ничего там не будет! Наримановский рынок перенесу в район аэропорта!

Во-первых, читай что поставлена задача избавиться от таких рынков. Во-вторых, кому он будет нужен в районе аэропорта? Вон, хотели сделать универсальный рынок на кск и что там сейчас? Стоянка фургонов - рынок не прижился на окраине. Так что не мели пургу.
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Народный контроль
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 18.01.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Стоянка фургонов - рынок не прижился на окраине.

Поживём ,посмотрим ! А кому этот рынок уже нужен?

ХХХ
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 18.01.18 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Панин - актер. Должанский- Дом 2. Ну еще Джигурду им учредителем. :lol: :lol: :lol:

...
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 18.01.18 - 09:26
Комментарий удален модератором.

100
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...




Отправлено: 18.01.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Хотя как не крути, крытый это хорошо и сможет составить конкуренцию всяким мартам и бутикам с их непомерными ценами на контрафактные подделки впрариваемые аборигенам за фирму.


Так и есть. Туда же можно добавить барахолку "Коттон" по Тарана, которая пытается выдавать откровенный хлам за вещи чуть ли не премиум класса.

* Медный
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.01.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос за какие заслуги на частную контору потратили 1 млрд для перестройки стадиона?
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