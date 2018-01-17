Цитата: Народный контроль:



Да ничего там не будет! Наримановский рынок перенесу в район аэропорта!

Во-первых, читай что поставлена задача избавиться от таких рынков. Во-вторых, кому он будет нужен в районе аэропорта? Вон, хотели сделать универсальный рынок на кск и что там сейчас? Стоянка фургонов - рынок не прижился на окраине. Так что не мели пургу.