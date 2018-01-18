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§ NG.kz
«Я и моя машина» «Механический» Solaris
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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KCT
Re: «Я и моя машина» «Механический» Solaris




Отправлено: 18.01.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Особенно здорово, когда девушка ездит на «механике», а не на автомате.[/quote Автор! Вы прелесть! Очень уважаю таких дам. И как правило, это вообще признак грамотного водителя-женщины.

Гость
«Я и моя машина» «Механический» Solaris




Отправлено: 18.01.18 - 10:43
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