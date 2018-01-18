NG.kz Короли, «капуста» и котлеты в булках



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:03 Неделю мы наносили ущерб фигурам и старательно проедали деньги в заведениях... В разных заведениях - от кафешки рядом с СТО до ресторана. Названия, конечно, достаточно условные, но сервис реально разный. Впрочем, мы на обрамление внимания почти не обращали, сосредоточившись на главном - на вкусе бургеров.

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