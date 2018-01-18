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§ NG.kz
Короли, «капуста» и котлеты в булках
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю мы наносили ущерб фигурам и старательно проедали деньги в заведениях... В разных заведениях - от кафешки рядом с СТО до ресторана. Названия, конечно, достаточно условные, но сервис реально разный. Впрочем, мы на обрамление внимания почти не обращали, сосредоточившись на главном - на вкусе бургеров.
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ХХХ
Re: Короли, «капуста» и котлеты в булках




Отправлено: 18.01.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно Дора Голодная столько бургеров сьесть.

Гость
Короли, «капуста» и котлеты в булках




Отправлено: 18.01.18 - 10:43
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