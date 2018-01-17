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§ NG.kz
Как Назарбаев жал руку Трампу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Белый дом несколько раз пожимал руку Дональду Трампу, однако последнее рукопожатие вызвало интерес у пользователей Сети.
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1952/доктор СИЗО
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 18.01.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истинную цель этого визита узнаете месяца через два, заглянув на дно ваших бюджетных кошельков.
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