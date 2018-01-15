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≡ Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области. О возможности использовать энергию солнца фермерам рассказали их дети, побывавшие на ЭКСПО. Новшество используют уже 15 хозяйств.
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Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 17.01.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Альтернативная энергия не регулируется, как конвенциональная.

Да?
А на экспо в павильоне германии был целый стенд с проектом аккумулирования энергии с созданием сети аккумулирующих станций по всей германии и балансировкой нагрузок.
Но немцы дураки Й это у них нурлыкун в головах играет, поэтому они и инвестируют в утопические пржекты...
То ли дело мы!
Сказали что альтернативная энергия дерьмо, непригодное для реального применения в глобальных масштабах - значит так оно и есть!
А люди ищут способы обуздать непростой норов альтернативных источников энергии и заменить ими традиционные источники...
Дураки они...

Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 17.01.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
В смысле "На зимовки...". У нас что, до сих пор есть кочевники?

У нас никуда и не девалось отгонное животноводство.
Полно его.
Интернат на алтынсарина был построен и функционирует - для детей, родители которых кем и где работали, как думаешь?

§ Валентин
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7256
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что, не ты написал что после получаса работы болгаркой, имеющей паспортную мощность двигателя 500-700 ватт, потребуют пару часов зарядки аккумулятора киловаттом генерирующей мощности? )))))


Нет конечно. Ты читать точно умеешь?! :)

Цитата:
Бывалый:
Так выше ж и рассказал.
Ты ниасилил, пупсик?


Что ж ты кокетничаешь как программист на бейсике? :)

Ты рассказывай уже, что там с генераторами, с моточасами, со стоимостью эксплуатации.
Ты же специалист, архитектор? :)

Цитата:
Бывалый:
У панелей вроде как деградация порядка 10% за 20 лет.


Цитата:
Бывалый:
А аккуму сдыхают потому что их начинают высаживать в ноль при разрядке: нефиг экономить на располагаемой емкости - кроилово ведет к попадалову. Не полностью разряжаемые аккумы держат тысячи циклов заряда-разряда в отличие от сотен циклов при циклах с полным разрядом.


Ыыыыыыыыы! Пиши ещё, "архитектор" :)
Ты когда последний раз в своём UPS менял батарейку, и сколько тысяч циклов он у тебя отработал?

Цитата:
Бывалый:
Ибо присоединенную мощность, позволяющую отапливаться ночным тарифом, никому не давали


Сколько десятков киловатт для этого нужно, не подскажешь?))
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§ Валентин
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7256
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да и то я бы лично к ветрякам склонялся, ну или комбинировать с солнечными элементами.


Да нерентабельно это в наших условиях попросту.
Вот и видим беспомощные фрикции, с имитацией оргазма - вроде бы и модно, вроде бы и надо, а смысла нет.
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Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 17.01.18 - 21:24
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 17.01.18 - 21:38
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А автономные дома полностью на альтернативных источниках с аккумулированием энергии у них уже есть. 49 штук.

Ну а я про что писал или читать не умеем?Цитата:
Бывалый:
Да?А на экспо в павильоне германии был целый стенд с проектом аккумулирования энергии с созданием сети аккумулирующих станций по всей германии и балансировкой нагрузок.

И что дальше, стенд он увидел? и про 49 домов прочитал где то?Цитата:
Бывалый:
Но немцы дураки Й это у них нурлыкун в головах играет, поэтому они и инвестируют в утопические пржекты...То ли дело мы!Сказали что альтернативная энергия дерьмо, непригодное для реального применения в глобальных масштабах - значит так оно и есть!А люди ищут способы обуздать непростой норов альтернативных источников энергии и заменить ими традиционные источники...Дураки они...

Это ты уже сам придумал. Или как ты батареи регулировать хочешь?
понятия не имеешь о пиковых нагрузках, а всё туда же
:-x
Автономно у меня на даче панель солнечная стоит и 2 AGM, уже выше писал. :lol:

[Исправлено: elektron, 17.01.2018 - 19:31]
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§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да нерентабельно это в наших условиях попросту.

Ну как бы там не было, всё же выход, для отдалённых поселений и лучше, чем вообще без ЭЭ или только от генератора. Во всяком случае выбор есть, а кто как решит сам для себя лично, другой вопрос. Конечно о глобальном использовании с синхронизацией с сетью пока рано говорить.

[Исправлено: elektron, 17.01.2018 - 19:36]
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1952/доктор СИЗО
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 18.01.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как бы там не было, всё же выход

ФОТО иллюстративное. Рамка собрана на скорую руку. Даже нет отводящего кабеля к зимовке. Вы не знаете силу тургайских ветров и высоту снежного покрова. Данная конструкция будет скручена в буран в восьмерку и засыпана полутораметровым снегом. Замкнет и порвет все к чертовой матери.
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