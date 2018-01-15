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Бывалый:
Что, не ты написал что после получаса работы болгаркой, имеющей паспортную мощность двигателя 500-700 ватт, потребуют пару часов зарядки аккумулятора киловаттом генерирующей мощности? )))))
Нет конечно. Ты читать точно умеешь?! :)
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Бывалый:
Так выше ж и рассказал.
Ты ниасилил, пупсик?
Что ж ты кокетничаешь как программист на бейсике? :)
Ты рассказывай уже, что там с генераторами, с моточасами, со стоимостью эксплуатации.
Ты же специалист, архитектор? :)
Цитата:
Бывалый:
У панелей вроде как деградация порядка 10% за 20 лет.
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Бывалый:
А аккуму сдыхают потому что их начинают высаживать в ноль при разрядке: нефиг экономить на располагаемой емкости - кроилово ведет к попадалову. Не полностью разряжаемые аккумы держат тысячи циклов заряда-разряда в отличие от сотен циклов при циклах с полным разрядом.
Ыыыыыыыыы! Пиши ещё, "архитектор" :)
Ты когда последний раз в своём UPS менял батарейку, и сколько тысяч циклов он у тебя отработал?
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Бывалый:
Ибо присоединенную мощность, позволяющую отапливаться ночным тарифом, никому не давали
Сколько десятков киловатт для этого нужно, не подскажешь?))