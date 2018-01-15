Цитата: Бывалый:

А автономные дома полностью на альтернативных источниках с аккумулированием энергии у них уже есть. 49 штук.

Ну а я про что писал или читать не умеем?Цитата: Бывалый:

Да?А на экспо в павильоне германии был целый стенд с проектом аккумулирования энергии с созданием сети аккумулирующих станций по всей германии и балансировкой нагрузок.

И что дальше, стенд он увидел? и про 49 домов прочитал где то?Цитата: Бывалый:

Но немцы дураки Й это у них нурлыкун в головах играет, поэтому они и инвестируют в утопические пржекты...То ли дело мы!Сказали что альтернативная энергия дерьмо, непригодное для реального применения в глобальных масштабах - значит так оно и есть!А люди ищут способы обуздать непростой норов альтернативных источников энергии и заменить ими традиционные источники...Дураки они...

Это ты уже сам придумал. Или как ты батареи регулировать хочешь?

понятия не имеешь о пиковых нагрузках, а всё туда же



Автономно у меня на даче панель солнечная стоит и 2 AGM, уже выше писал.



[Исправлено: elektron, 17.01.2018 - 19:31]