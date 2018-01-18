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§ NG.kz
«Надо научиться радоваться простым вещам»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области растет число суицидов. Статистика тревожная - люди все чаще решают свои проблемы, вычеркивая себя из жизни, и все реже умеют сопротивляться обстоятельствам. Как с этим бороться и что нужно внушать детям, чтобы из них вырастали взрослые, а не пятидесятилетние подростки?
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Аргынтинец
Re: «Надо научиться радоваться простым вещам»




Отправлено: 18.01.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья! Прям про нас, форумчан, если интерполировать интертрепацию. Узнаю многих. Инфантилизм, бесконечное рытье, все кругом неправы...
Узнаваемый персонаж на форуме, вернее даже не один

Виктор
Re: «Надо научиться радоваться простым вещам»




Отправлено: 18.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будущего у этой страны нет. Цены растут а нам "посылают" о том, как мы хорошо живем. С такими мыслями люди и не хотят жить в этой реальности
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