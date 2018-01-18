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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:57 В Костанайской области растет число суицидов. Статистика тревожная - люди все чаще решают свои проблемы, вычеркивая себя из жизни, и все реже умеют сопротивляться обстоятельствам. Как с этим бороться и что нужно внушать детям, чтобы из них вырастали взрослые, а не пятидесятилетние подростки?

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