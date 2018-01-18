/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!»: Участник № 6 - Борис Шевченко		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участник № 6 - Борис Шевченко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.01.18 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
Читать статью

мастер йада
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 6 - Борис Шевченко




Отправлено: 18.01.18 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спорт - это хорошо. Но вот тату. Если это не криминальные тату, то они психологически компенсируют этим "спортсменам у зеркала" брутальность и новомодную "сексуальность". Ведь если ты в рельефе, значит мужик, значит боец (потенциально, потому что бабы все равно разделяют качков и здоровых мужиков, и далеко не всегда в приоритете первые), а где твои раны, боец? А вот (показывает на обширную тату на всю часть тела) замена, психологическая надо сказать. Ну, розочка у животика это так, замаскировал ножевое. п.с. Все персонажи (а их нет) вымышлены, все события подобраны случайно.

Дуся агрегат
Re: «Грация и Сила!»: Участник № 6 - Борис Шевченко




Отправлено: 18.01.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борис ШЕВЧЕНКО, 23 года,персональный тренер
Просто качок

Гость
«Грация и Сила!»: Участник № 6 - Борис Шевченко




Отправлено: 18.01.18 - 10:34
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 3
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх