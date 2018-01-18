мастер йада Re: «Грация и Сила!»: Участник № 6 - Борис Шевченко #1







Отправлено: - 03:33 спорт - это хорошо. Но вот тату. Если это не криминальные тату, то они психологически компенсируют этим "спортсменам у зеркала" брутальность и новомодную "сексуальность". Ведь если ты в рельефе, значит мужик, значит боец (потенциально, потому что бабы все равно разделяют качков и здоровых мужиков, и далеко не всегда в приоритете первые), а где твои раны, боец? А вот (показывает на обширную тату на всю часть тела) замена, психологическая надо сказать. Ну, розочка у животика это так, замаскировал ножевое. п.с. Все персонажи (а их нет) вымышлены, все события подобраны случайно.