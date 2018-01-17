/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочий Дмитрий ИСАЕВ вырезает иордань уже в десятый раз. Он говорит, что несколько последних лет ныряет сам и пользуется привилегией причастного к изготовлению купели - заходит в воду первым, после того, как батюшка освятит воду.
Читать новость

365
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения




Отправлено: 17.01.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то наши акиматовские внесли новшество, вход с четырех сторон?

07
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения




Отправлено: 17.01.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, но на этот раз было решено для удобства костанайцев оборудовать не два, а четыре входа в купель.
ну со входами-то всё понятно.... а выходы-то будут? :-(

§ 112
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
112


(Пользователи)
Сообщений: 8803
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы завтра ночью идем..
Профайл

§ Сыкымы
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы завтра ночью идем..

На дело? ;-)
Профайл

§ 112
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
112


(Пользователи)
Сообщений: 8803
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас еще вода с того года осталась оказывается..
Профайл

§ 112
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
112


(Пользователи)
Сообщений: 8803
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
На дело?

Тематику разговора улавливай, ога?
О чем пишут читай для начала, а не прикидывайся не очень умным человеком..
Профайл

Николай и Ирина
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения




Отправлено: 18.01.18 - 09:19
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения




Отправлено: 18.01.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
112:
Мы завтра ночью идем..

На дело?


надо в полицию позвонить.
за отрубями наверное.

хм
Re: В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения




Отправлено: 18.01.18 - 10:11
Комментарий удален модератором.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 3
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх