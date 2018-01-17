/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 678 из 678«1...676677678
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, готовьтесь к - 34.

Посмотрел термометр,уже минус 18,
в Морозильной Камере... :lol: :oops:
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 17.01.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в Морозильной Камере

Шутите, а вот возьмет да и бахнет. Просите Марикело, чтобы тулуп выслал.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Просите Марикело, чтобы тулуп выслал.

Марик - то вышдет. А вы все - остальные,
зажмёте тулуп? Баранов то у вас - много...
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 17.01.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик - то вышдет. А вы все - остальные,
зажмёте тулуп? Баранов то у вас - много...

сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту. Холодно ему там в Америке.

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 17.01.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
возьмет да и бахнет

В Польше сегодня уже -6 и снег валит.
Сначала русская зима напала на США, теперь решила попробовать на вкус Европу.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 17.01.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А вы все - остальные,
зажмёте тулуп?

А мы валенки вышлем, Кустанайской сапоговаляльной фабрики.
И варежки на резинке.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту

Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США?... :lol: :lol:
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 17.01.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США?...


в гости к 112. ну и хохла наверное посетит.
медали наверное вручит.
бойцам за идеалы америки.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А мы валенки вышлем, Кустанайской сапоговаляльной фабрики.

Валенки? Американцам - на военную базу...
Профайл

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 17.01.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Американцам

Кстати, а что вы плохо так относитесь к своим партнерам по НАТО.
На днях прям выставляли из страны тех что из Польши к вам заехали мимоходом.
Да еще поднимаете вопрос об устранении американских баз с территории Германии.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.01.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да еще поднимаете вопрос об устранении американских баз с территории Германии.

Вот и придут они к вам,готовте - чапаны и валенки...
:lol: :-o :-o :-P :-P
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 678 из 678«1...676677678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 3
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх