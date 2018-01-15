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§ NG.kz
Подорожает проезд в автобусах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае с февраля проезд в общественном транспорте будет стоить 100 тенге. И свыше 100 тенге на пригородных маршрутах. Для пенсионеров проезд будет стоить 90 тенге, для детей от 7 до 15-и - 50 тенге. Прошло аппаратное совещание в акимате Костаная
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* Серый волк
Re: Подорожает проезд в автобусах
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9303
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.01.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Серый волк так не честно. Фото то какие накидал на форум. Вот хитрый какой. Я щас нахожусь в новой купавне от москвы 20 км. Как от заречного до костаная если на автобусе.Билет на автобус вроде 80 р стоит

Если в Купавне новой, то намного приятнее пробок на электричке.
Если до Курского вокзала, то 88 рублей. Но почти никто так не ездит.
Платформа "Серп и молот" перед Курским и рядом метро Площадь Ильича, ещё через 50 метров метро Римская, проезд 66 рублей от Купавны будет. Если просто на восток Москвы, то 44 рубля. Там до метро дальше. Минут 7 пешком между платформой Новогиреево и одноименным метро. Целый ряд платформ с свободным доступом. Если с деньгами трудности, можно вообще не платить. Например от Купавны свободно достижимы через Курский пересадкой на платформе на другие направления электричек на юг и на запад по Рижскому направлению. Пользуясь ресурсом электричкинга можно вообще почти нигде и ничего не платить за транспорт. :lol: Надеюсь вы так делать не будете а случайно полученную экономию с первой зарплатой возместите на помощь детям через виджет Яндекс деньги на сайте НГ :lol: Я плачу всегда, у меня доходы позволяют даже не задумываться о цене в большинстве случаев. А если случайно экономлю, когда в терминал билетный очередь, то обязательно закину детям. :-)

Ещё моно сделать, чтоб платные астанинские шпики вам за это доплачивали!
;-) ;-)
Цитата:
Vital:
Если будет вечером время я прокачусь до метро как раз до измаиловского кремля мне на блошиный рынок надо и спецом на фоткаю тоже "красивые " фотки как ты в костанае на фоткал.

Не советую Измайловский кремль. Лужковское убожество.
А вот за блошиный рынок с фото вам простынякин быдлявый отстегнуть может немного с своей банки варенья!
Он глуп, чтоб снимать, и искать помойки. Если очень нуно, могу даже подсказать смачные кадры.
Только не продешевите!
Например по вашему направлению прямо рядом с Курским вокзалом тусовка бомжей!
Шикарные кадры. Тусуются обычно между вокзалом и банком Москвы. с огромной надписью банк Москвы.
Только берите фотоаппарат как можно меньше или на хороший телефон снимайте.
Граждане клошары за фото себя на фоне вывески Банк Москвы берут деньги с иностранных корреспондентов и чучмекских блогеров простынякиных. Причем очень точно по одежде и цене фототехнике определяют прайс за фотосессию!
В технике разбираются хорошо! И с фотокора с профи объективом возьмут профи деньги! :lol:
Так что прикидывайтесь лаптем и маскируйте обложкой SONY или айфон под китайский шлак. ;-)
Не знаю сколько долго вы будете, я вам могу много мест подкинуть смачных. Москва большая заповеднички еще встречаются, хотя всё реже и все дальше.

Но надписи как у акимчиков "Продаются бараны Автораборка" гарантировать не могу. Безумные и непереводимые "Сапасыны" на улицах Ленина и других почему-то не вешают! И вообще это и прочие шедевры акиматского музея - полный эксклюзив и водится только в одном уникальном месте мира! И подделке не подлежат!
Для того, чтоб создать подобный шедевр, клянусь крашенной бордюриной и реконструкцией ул Абая, нужно быть настоящим акимом!
:lol:
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* Серый волк
Re: Подорожает проезд в автобусах
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9303
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.01.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот расписание электричек на вечер обратно.

Цитата:
Vital:
Я щас нахожусь в новой купавне от москвы ... Билет на автобус вроде 80 р стоит, уже не хилая разница с нашими. Если будет вечером время я прокачусь до метро как раз до измаиловского кремля




44 рубля с новогиреево. 7-10 минут от метро.
66 рубл. удобнее с центра через Серп и молот.
Можно брать за 44 билет и спокойно выходить в Купавне если проблемы с деньгами.

В личку могу как вообще там бесплатно ездить.
;-)
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