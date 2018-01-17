шутка юмора:

Это ты опять чего то не туда. 82 миллиона это в Германии, в

Директор Пляжа:

Цивилизация..

В США за чертой бедности живут более 40млн. человек

В США 22 млн получают продуктовые карточки.

В США есть город призрак -Детройт

В США есть кварталы - гетто,к