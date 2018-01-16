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≡ 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 17 января, на заседании актива региона сообщил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. Заседание было посвящено реализации Послания главы государства народу.
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§ КГСПС
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.01.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так 18 декабря 2017 года, один из картавящих вождей мирового пролетариата товарищ Ленин подписал Декрет о их Независимости

Главное первому пропеть, а там хоть не рассветай :lol:
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§ КГСПС
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.01.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
результатов нет, выхлопа. выпускники школ сейчас очень слабые.

Вот-вот, образование обновляется, а образованности нет.
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§ КГСПС
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.01.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Два раза уже подняли цены на ГСМ и запчасти

Те, кто поднял на автобусах не ездят. А нам, если пенсию или зарплату добавляют, тут же и выгребают всевозможными повышениями.
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Аноним
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 17.01.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учили бы они так как им добавляют!!!!

§ Сыкымы
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Учили бы они так как им добавляют

Цитата:
Завуч по воспитательной работе услышал в коридоре от школьников нецензурную брань и заставил их в спортзале ходить «гусиным шагом»

Цитата:
в декабре 2017 года бывшему завучу назначено наказание в виде 240 часов

И после ЭТОГО учить? Да учите своих деток сами, раз такие грамотные. Гувернёра наймите
для своего "деточки" и колупайте ему мозги. А учителям дайте спокойно работать.
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