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Учили бы они так как им добавляют

Завуч по воспитательной работе услышал в коридоре от школьников нецензурную брань и заставил их в спортзале ходить «гусиным шагом»

в декабре 2017 года бывшему завучу назначено наказание в виде 240 часов