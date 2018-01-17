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§ NG.kz
Как Назарбаев жал руку Трампу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Белый дом несколько раз пожимал руку Дональду Трампу, однако последнее рукопожатие вызвало интерес у пользователей Сети.
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07
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
В США за чертой бедности живут более 40млн. человек
В США 22 млн получают продуктовые карточки.
В США есть город призрак -Детройт
В США есть кварталы - гетто,куда даже полиция не приезжает
Военный бюджет США -602 млрд$ (самый большой в мире)
Медицина, также самая дорогая.

н-да "дерек",разочаровал ты меня...
P.S.
а ты чо,типа это в амереке был,штоли? про город-призрак,эта ваще жесть... чёт аркалык напоминает... державинск... ранчи в наших степях... :-o

Хохол
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Цивилизация..
В США за чертой бедности живут более 40млн. человек
В США 22 млн получают продуктовые карточки.
В США есть город призрак -Детройт
В США есть кварталы - гетто,куда даже полиция не приезжает
Военный бюд

Убедил , срочно не теряя времени звони в Минфин РФ , пусть не вздумают покупать баксы . Пролетят ведь вкладываясь в денежную единицу страны , где все бедные , продуктовые карточки и города призраки . Удивляюсь на каком месте у Минфина РФ мозги ? Когда любой директор-кочегар знает что это ошибка . Большое спасибо что открыл глаза .

шутка юмора
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я знал что мы живем круче 82х! миллионов нищих амьериканцев

Это ты опять чего то не туда. 82 миллиона это в Германии, в США 323 или что то около того Миллионов.
Но ты не расслабляйся, развлекай нас дальше :lol:

Хохол
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
нуа чё не отказаца... кнопки-та всёравно небыло...

Ты хочешь сказать , что Украине и Казахстану не хватило бы мозгов обладать ядерным оружием , захоти они это сделать ? После распада СССР , Казахстану достался огромный ядерный потенциал , четвёртый в мире по своей мощности , не имелась только техническая возможность применения . Но захоти государство сделать эту возможность , она это сделала бы . Вон Северная Корея , закрытая и под санкциями , с нуля и на коленках сделала ядерное оружие (хотя я в это не верю , друг наверное златоглавый помог) . А тут всё готовое было , доработай и пользуйся . А скока за это на чёрном рынке бы дали ?

§ 112
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Это ты опять чего то не туда. 82 миллиона это в Германии, в

Взято отсюда..Цитата:
Директор Пляжа:
Цивилизация..
В США за чертой бедности живут более 40млн. человек
В США 22 млн получают продуктовые карточки.
В США есть город призрак -Детройт
В США есть кварталы - гетто,к

62 миллиона плюс 20 , которые в гетто..
Итого 82.
Что не понятно?
Снизу он приводит Дакасательства..
Профайл

§ elektron
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
а ты чо,типа это в амереке был,штоли? про город-призрак,эта ваще жесть

Да я как то уже об этом писал
https://varlamov.ru/1411471.html
Профайл

§ 112
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
США 323 или что то около того Миллионов.

Как таг??
В США уже 323 миллиона за гранью нищеты?
То есть мы, а нас всего 17 миллионов, живем лучше не 82х миллионов американцев, а целых 323?
Ах да, у них жеж там Детройт..
А потому все 323 миллиона амьериканцев стали нищими..
Профайл

Гость
Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 22:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 22:24
Комментарий проходит проверку.
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