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§ NG.kz
Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн тенге задержан в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь на 10 января подозреваемый проник в машинное отделение канализационной насосной станции и срезал медные кабели длиной 110 м и весом более 500 кг. После чего все похищенное загрузил через окно в свою автомашину и вывез за территорию.
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365+
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты смотри? я думал несуны исчезли, а они сохранились, даже при капиталистическом строе, раньше бы просто приобрели бы новый кабель, поругали сторожа и все, а теперь уголовка.

Читатель 1
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути диверсия (объект жизнеобеспечения, а значит режимный)

Директор Пляжа
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365+:

Какой ты дядя наивный. Как тащили в 90-х, это вообще что -то. Сейчас при нынешней бедноте населения, призрак 90-х возвращается, особенно при том что рыба гниет с головы. Есть примеры, как типо " небожители" это делают. Или недавний случай со спиртным и суд. исполнителями. масштабы у несунов увеличились.

Иолис
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шапки снимают, кабеля срезают, водку буторят, Назарбаев президент - это лихие 90ые или 2018 год?
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