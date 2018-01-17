Директор Пляжа Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн... #3







Отправлено: - 20:26 Цитата: 365+:



Какой ты дядя наивный. Как тащили в 90-х, это вообще что -то. Сейчас при нынешней бедноте населения, призрак 90-х возвращается, особенно при том что рыба гниет с головы. Есть примеры, как типо " небожители" это делают. Или недавний случай со спиртным и суд. исполнителями. масштабы у несунов увеличились.