Цитата: Бывалый :

С тем что мы больше рассуждаем тут на форуме (и не только) об альтернативной энергетике чем делаем?

Рассуждать то не плохо, только вот смысл в чём? Да возможности есть, но без конвенциональной энергетики не обойтись. Для небольших удалённых поселений, разве что, да и то я бы лично к ветрякам склонялся, ну или комбинировать с солнечными элементами.

Цитата: Бывалый :

Или с тем что немцы умнее?

Чем? Ты же не веришь и вправду, что они уже такие батареи (аккумуляторы) создали? Не реально это пока, где то в планах, что то про это читал. Но реализация стоит на месте. Для такой плотно населённой страны, это только усложняет регулирование. многие ветряки простаивают. так что не всё так лазурно. как кажется.