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≡ Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области. О возможности использовать энергию солнца фермерам рассказали их дети, побывавшие на ЭКСПО. Новшество используют уже 15 хозяйств.
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§ Медный
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1641
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мы ж, рассуждающие, а не делающие и даже не пробующие делать - куда как умнее немцев...

утверждение как минимум - спорное, как максимум - неверное
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Бывалый
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 16.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
С чем ты не согласен?
С тем что мы больше рассуждаем тут на форуме (и не только) об альтернативной энергетике чем делаем?
Или с тем что немцы умнее?

§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
С тем что мы больше рассуждаем тут на форуме (и не только) об альтернативной энергетике чем делаем?

Рассуждать то не плохо, только вот смысл в чём? Да возможности есть, но без конвенциональной энергетики не обойтись. Для небольших удалённых поселений, разве что, да и то я бы лично к ветрякам склонялся, ну или комбинировать с солнечными элементами.
Цитата:
Бывалый :
Или с тем что немцы умнее?

Чем? Ты же не веришь и вправду, что они уже такие батареи (аккумуляторы) создали? Не реально это пока, где то в планах, что то про это читал. Но реализация стоит на месте. Для такой плотно населённой страны, это только усложняет регулирование. многие ветряки простаивают. так что не всё так лазурно. как кажется.
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§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.01.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я бы лично к ветрякам склонялся, ну или комбинировать с солнечными элементами.

Рационально, для Казахстана с зимовками самое то.Цитата:
Бывалый :
мы больше рассуждаем тут на форуме (и не только) об альтернативной энергетике чем делаем

Немного не в тему, обсуждается иное.
Однако мысль почти верная, с поправкой на размеры стран, инфраструктуру и обеспеченность энергоресурсами. Если говорить про альтернативные ресурсы, это в Европу. Не наш\ваш путь. Хотите экологию, АЭС поможет. Боитесь атома, жгите дальше уголь. Когда сожгете, подумаете об альтернативе.
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§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
подумаете об альтернативе.

Многие и в Европе так думают, но это не выход. Альтернативная энергия не регулируется, как конвенциональная. Поэтому это остаётся только как вариант дополнительной добычи. или основной, но для отдалённых не электрифицированных поселений.
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Бодрячок
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 16.01.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче. Идея хорошая но реалии не позволят. По итогу убыточная игрушка получается. УБЫТОЧНАЯ....это понятно. Даже если о ней узнали из бестолковой экспы. Там кстати кто то из клоунов привозил "энергию танца", вот это по нашему аракушки намахнул и давай по аулу танцевать с моторчиком, вспоминая экспу...

§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.01.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
энергия не регулируется

Экономически или технически? И как это должно относиться к альтернативе. Не понятен ход мысли
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§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Экономически или технически? И как это должно относиться к альтернативе. Не понятен ход мысли

Экономически в том числе, но больше технически. В утренние и вечерние часы пиковых нагрузок, ты не выжмешь не с ветряка не с солнечной батареи нужной мощности. которая в часы пик может возрастать в 3-4 раза по сравнению к среднему потреблению. Эти мощности можно только турбинными (конвенциональными) источниками регулировать. Я давно не в теме. Думаю Dandiv (так вроде) лучше объяснит.

[Исправлено: elektron, 16.01.2018 - 18:09]
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§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.01.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да я немного в теме. Европа со своим тарифным образованием стоимости может искать альтернативу в ветряной и солнечной энергией. Для РК это допустимо только при автономной работе. Синхронизация с энергосистемой технически будет оправдана только при мощности, ну примерно от 200 МВт. А это уровень не альтернативной ЭЭ. И то экономически вряд ли оправдана. Так что это не путь стран с неограниченными в обозримом будущем энергоресурсами и суровым климатом. Разве только зеленые к власти придут :-)
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§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
И то экономически вряд ли оправдана

Вот именно, если тянуть линию или кабель не целесообразно, то в принципе только об автономе речь ;-)
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§ elektron
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.01.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Европа со своим тарифным образованием стоимости может искать альтернативу в ветряной и солнечной энергией. Для РК это допустимо только при автономной работе. Синхронизация с энергосистемой технически будет оправдана только при мощности, ну примерно от 200 МВт.

Эта "альтернатива" кстати серьёзно влияет на ценообразование (дорогая эл. энергия), слава богу государством суспендируются. А так стоят поля, да и в северном море ветряки машут. Но зачастую не все (проблемы регулирования полагаю). Но цены выросли прилично было, сегодня дешевеет.

[Исправлено: elektron, 16.01.2018 - 18:55]
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§ Медный
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1641
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.01.18 - 02:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :

с общей канвой твоей реплики - лучше делать, чем думать? ;-)
пусть лошадь думает, у неё голова большая, да? ну и немцы :lol:

[Исправлено: Медный, 17.01.2018 - 03:01]
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§ Медный
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1641
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.01.18 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Цитата:
Мишаня:

Как по мне так биогазовые установки надо продвигать
В каждом крупном посёлке поставить. Решится множество проблем, для экологии кстати польза будет.
Если будут излишки тепла... ух, фантазия разыгралась! жаль = лирик, а не физик - я :lol:
П.с. На самом деле при правильной реализации подобной технологии можно многое сделать и многие острые проблемы решить. Но это надо быть независимыми и сильными :-)
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§ Рудничанин
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 559
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 17.01.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично у меня 3 вопроса:
1. Во времена СССР и раннего РК там было электричество? (ибо в заголовке указано "20 лет жили без света").
2. "Под Кустанаем..." Тургай, если что, в 300 км. от Кустаная, или 10 ч. езды на автобусе. С таким же успехом можно говорить что Челяба и Магнитка находятся под Кустанаем.
3. В смысле "На зимовки...". У нас что, до сих пор есть кочевники? Или это зимовка охотников?
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