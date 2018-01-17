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§ NG.kz
ДТП на Абая-Амангельды. Ищу свидетелей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.01.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу откликнуться очевидцев, которые видели ДТП на перекрестке ул.Абая и Амангельды вчера 15.01.2018г.
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Ербол
Re: ДТП на Абая-Амангельды. Ищу свидетелей




Отправлено: 17.01.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это было рано утром где то в 8 часу когда ребенка отводили в садик
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