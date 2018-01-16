Цитата: мимо ехал...на УАЗе:

а сельская МедСлужба..., относятся... имеют право ....единые требования ..., наличие !!! наверно ты, в городе..профи диванный..

с одной стороны прав, но с другой сыплешь теорию, а я регулярно вижу одну такую машину и водителя на ней, не знаю откуда у него взялись права и какого класса, но до того у него на селе была другая профессия, а работать туда желающих нету.

И да: Мед.служба не обязательно скорая; не все они относятся к городу; не все медслужбы оснащены СГУ.