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§ NG.kz
Скорая помощь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После того как "правосудие" восторжествовало, наша скорая стала не такой уж скорой, хотя едет с включенными проблесковыми маячками и я их прекрасно понимаю.
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Мимоходом
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это не скорая. У них таких машин сто лет как нету, да и написано "Медицинская служба", не по уставу. А вот чья это машинка и почему с проблесковым маячком, то большой вопрос

гость
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимоходом:
Так это не скорая. У них таких машин сто лет как нету, да и написано "Медицинская служба", не по уставу. А вот чья это машинка и почему с проблесковым маячком, то большой вопрос

это Затобольская скорая

гость
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего сельская мед.служба, иногда она скорой может быть, водители населе непрофи, текучка большая, забыл выключить, или еще не знает.

кость
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

сидя на диванчике легко умничать, в экстренных ситуациях поведение бывает разное

§ seroff
Re: Скорая помощь
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 16.01.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
причём тут диванчик, сегодня утром скорая встаёт во второй ряд на Баймагомбетова-Чернышевского стоит, потом включает люстру проезжает светофор по встречке, выключает люстру и едет дальше в общем потоке - это для чего?
Профайл

5555
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
это для чего?
Это нормальное использование преемущества. Клаксон врубают только подъезжая к перекрестку
Заметил что так ездят только скорые и пожарные. ГАИ обычно как раз шпарят...

мимо ехал...на УАЗе
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скорее всего сельская мед.служба, иногда она скорой может быть, водители на селе не профи, текучка большая, забыл выключить, или еще не знает.
а сельская МедСлужба...тебе не скорая...умник...??? все машины с надписью МЕДСЛУЖБА..СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ..и прочие не взирая на надписи, относятся ГУ УЗаКо г.Костанай, ул.Быковского,д.4а и имеют право на использование СГУ ...и на селе единые требования для водителей во всех ЦРБ, наличие вод.уд 1 класса !!! наверно ты, в городе..профи диванный.. :-x

Народный контроль
Re: Скорая помощь




Отправлено: 16.01.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
это для чего?

Вот когда заболеет твой ребёнок и придётся вызывать скорую тогда и узнаешь ДЛЯ ЧЕГО!

§ Сыкымы
Re: Скорая помощь
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наша скорая стала не такой уж скорой

Цитата:
и я их прекрасно понимаю

Сам-то зачем УАЗа поджимал, "прекрасно понимая"??? Ну и дал бы ему перестроиться, так нет же - лучше раструбить на весь белый свет, как медленно ездит "скорая". Я водителя УАЗа тоже прекрасно понимаю, когда слева есть такой "водятел".
Профайл

гость
Re: Скорая помощь




Отправлено: 17.01.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимо ехал...на УАЗе:
а сельская МедСлужба..., относятся... имеют право ....единые требования ..., наличие !!! наверно ты, в городе..профи диванный..

с одной стороны прав, но с другой сыплешь теорию, а я регулярно вижу одну такую машину и водителя на ней, не знаю откуда у него взялись права и какого класса, но до того у него на селе была другая профессия, а работать туда желающих нету.
И да: Мед.служба не обязательно скорая; не все они относятся к городу; не все медслужбы оснащены СГУ.
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