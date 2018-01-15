Цитата: Все просто:

какое отношение Россиян к москвичам. А все почему? Вся Россия стоит в "неудобной" позе

ну дык такое же отношение в бездонной бочке - Астане... там и автобусы за счёт бюджета куплены, и пенсионеры почтенней, чем в регионах, раз там бесплатно их возят.



Цитата: Anna Болейн:

Хочется бежать с Костаная , сравнивая жизнь в нем с другими городами.

Даже в последнем оплоте социализма в Европе - Минске с транспортом налажен такой порядок, что нам до них как до берлина на корачках...

Там и электронные табло на остановках с указанием через сколько минут прибудет ваш автобус, и чистейшие автобусы собственного производства, и система проездных абонементов...