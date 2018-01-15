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§ NG.kz
Подорожает проезд в автобусах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае с февраля проезд в общественном транспорте будет стоить 100 тенге. И свыше 100 тенге на пригородных маршрутах. Для пенсионеров проезд будет стоить 90 тенге, для детей от 7 до 15-и - 50 тенге. Прошло аппаратное совещание в акимате Костаная
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Все просто
Re: Подорожает проезд в автобусах




Отправлено: 17.01.18 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Умиляешь Серый. Ты бы не по Москве прокатился, а по городам Урала, Сибири или Дальнего Востока. Ты же знаешь Серый, какое отношение Россиян к москвичам. А все почему? Вся Россия стоит в "неудобной" позе, а у Вас реновация. Опять вопрос: - как так? Так что, не надо рассказывать про космические корабли и просторы Вселенной. С небес на Землю опустись, спокойней жить будешь.

* Anna Болейн
Re: Подорожает проезд в автобусах
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 17.01.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В материале на самом деле не хватает совсем немного циферок.
Очень просто найти сколько именно может себе позволить поездок в общественном транспорте работающий средний гражданин города. И сколько пенсионер сможет проехать на 1/30 своей пенсии в день.

Подсчитайте , пожалуйста сколько это будет ,если например возьмем среднию зарплату в 60 тыс тенге и минималку пенсионера в 50 тыс тенге .
Вот умеете Серый вогнать в уныние ,когда почитала как вы живете и в как ездите на общественном транспорте. Хочется бежать с Костаная , сравнивая жизнь в нем с другими городами.

[Исправлено: Gljuk, 17.01.2018 - 10:02]
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кустанаец
Re: Подорожает проезд в автобусах




Отправлено: 17.01.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серому без семьи вообще фигово.
все по дворам проходным шляется.
поэтому и злой такой.
жалко человека. так жизнь проживать.

[Исправлено: Gljuk, 17.01.2018 - 10:02]

* yudjin
Re: Подорожает проезд в автобусах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5030
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.01.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
какое отношение Россиян к москвичам. А все почему? Вся Россия стоит в "неудобной" позе

ну дык такое же отношение в бездонной бочке - Астане... там и автобусы за счёт бюджета куплены, и пенсионеры почтенней, чем в регионах, раз там бесплатно их возят.

Цитата:
Anna Болейн:
Хочется бежать с Костаная , сравнивая жизнь в нем с другими городами.

Даже в последнем оплоте социализма в Европе - Минске с транспортом налажен такой порядок, что нам до них как до берлина на корачках...
Там и электронные табло на остановках с указанием через сколько минут прибудет ваш автобус, и чистейшие автобусы собственного производства, и система проездных абонементов...
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