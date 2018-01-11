Цитата: Народный контроль:

В чём то проблема,не пойму? Ну раз кто то считает что продадут за копейки, то участвуйте в торгах и приобретите объект . И содержите и развивайте! И флаг вам в руки! Если не можете то сопите в две трубочки!

Я бы Вам предложил сопеть в три дырочки, но понимания Вам это не добавит.

Поэтому привычно дышите носом и не вникайте.



Цитата: Хохол:

Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта делать кабак

История с автовокзалом не настораживает?



Начнем с того, что объект стратегический и просто считать хозяйственную выгоду тут не совсем уместно.



Отдав за копейки, какую выгоду получает государство? Освобождает себя от инвестиций? Вам привести примеры не рационального использования бюджетных средств или сами видите? Пегасов я уже привел.



Костанай рискует остаться без аэропорта или снизить его уровень безопасности. Это конечно зависит от честности и способностей покупателя.

Есть положительный пример "Домодедово", но это чужая история. А наша история это автовокзал и государство в лице местной исполнительной власти с этим ничего сделать не могут.