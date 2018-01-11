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§ NG.kz
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначенный на 9 января второй тендер по передаче этого объекта в доверительное управление с правом выкупа снова не состоялся. Никто не подал заявку на участие.
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Читатель 1
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придётся за бесценок отдавать? Повторяем путь 90-х ?

§ Вася Картошкин
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 11.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А со 2 поликлиникой как дела обстоят.Ее же тоже вроде продавать хотели.
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§ CkapaBeu
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
CkapaBeu


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Сообщений: 681
Регистрация: 05.06.11
Отправлено: 11.01.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если еще и работающий аэропорт развалят, тогда вообще капец, можно и не возвращаться в Казахстан совсем. Сейчас KSN - единственная артерия с миром, отдавать ее в руки дилетантам нельзя!
Разве нет понимания, что СТРАТЕГИЧЕСКИ важно - сохранить его работающим за счет государства?!
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777
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все ясно с этими прихватизациями, у кого есть деньги за бесценок выкупают на голландском методе. Я даже примерно знаю кто купит 2-ю поликлинику - тот кто у нас медбизнесом занимается!

§ сайлау курманов
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2518
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не забудьте пригласить из нур-отана , как же без них родимых
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FOMA
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Условия передачи в доверительное управление аэропорта «Костанай» будут пересмотрены

... наверно брать никто не хочет?

77
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кабак там сделают.

The Borat
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кабак с проститутками? и и биноклями?
и назвать его интелектуальный дом имени..

.. чтоб независимо наблюдать за самолетами пролетающими мимо Казахстана на высоте 12000 метров в КНР

§ peshexod
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.01.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очевидно, нет смысла выставлять объект по прежней цене

А какой смысл отдавать по дешёвке?
Может руководителя поменять? Глядишь и рентабельным станет.
Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки.
На всякую хрень типа Пегасов деньги есть, а аэропорт это всего лишь набольшой табун из 10 композиций.
В итоге вообще возможно за два крылатых согома отдадут.
Как то не сравнимо на мой взгляд или только я такой умный?
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Хохол
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 11.01.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Скорее кто то глаз давно уже положил на это дело и ведет к покупке за копейки.

Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта делать кабак . Тормозом в этой ситуации может стать только государство . Было уже , когда рейсы из Германии Астана забрала себе , мотивируя развитием собственного аэропорта .

5555
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 12.01.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:

не купит. Дешевле новую построить чем старую в чувство привести. (что в принципе и сделали)

Народный контроль
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 12.01.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чём то проблема,не пойму? Ну раз кто то считает что продадут за копейки, то участвуйте в торгах и приобретите объект . И содержите и развивайте! И флаг вам в руки! Если не можете то сопите в две трубочки!

§ peshexod
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.01.18 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
В чём то проблема,не пойму? Ну раз кто то считает что продадут за копейки, то участвуйте в торгах и приобретите объект . И содержите и развивайте! И флаг вам в руки! Если не можете то сопите в две трубочки!

Я бы Вам предложил сопеть в три дырочки, но понимания Вам это не добавит.
Поэтому привычно дышите носом и не вникайте.

Цитата:
Хохол:
Даже если за копейки , целевое назначение же не изменится ? Частник то ж не дурак , что б из аэропорта делать кабак

История с автовокзалом не настораживает?

Начнем с того, что объект стратегический и просто считать хозяйственную выгоду тут не совсем уместно.

Отдав за копейки, какую выгоду получает государство? Освобождает себя от инвестиций? Вам привести примеры не рационального использования бюджетных средств или сами видите? Пегасов я уже привел.

Костанай рискует остаться без аэропорта или снизить его уровень безопасности. Это конечно зависит от честности и способностей покупателя.
Есть положительный пример "Домодедово", но это чужая история. А наша история это автовокзал и государство в лице местной исполнительной власти с этим ничего сделать не могут.
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Аргынтинец
Re: Условия передачи в доверительное управление аэропорта...




Отправлено: 17.01.18 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из свежих примеров. Жил строй сбербанк собираются продать...
А его то за что?
Что то эта купи-продайная стратегия совсем не радует. И даже больше скажу...
Рс
ЧКнушка твой выход! Разьясни как мы будем из-за этого процветать!
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