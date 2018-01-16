Цитата: ТАНОМИ:

Что за вброс? Приведите пример "грязи", если уж Вам даже "цель" оппонентов открылась! И что за привычка у "патриотов" любую критику, даже самую безобидную, считать чуть ли не государственной изменой? Видимо, их уши воспринимают только хвалу, так хочется быть белыми и пушистыми, великими и мудрыми, а тут кто-то сомневается. Как бы следующим этапом не стало определение "враг народа"...



В вашей критике красной нитью проходит, раньше когда мы управляли "все было отлично", сейчас "все плохо" что надо делать, как быть? вернуться к прошлому или воссоединиться с соседом на любых условиях, сами мы пропадем без них, вот и все ваши коменты по всем темам, внимательно прочти и ты увидишь подтекст, лично я так понимаю ваши коменты, ни один коренной житель грязью поливать себя не будет это точно, потому как мы сами строим свое государство мы, для своих детей и внуков, и строят его наши люди, а не чужаки без имени без отчества, присланные не откуда, и сгинувшие в никуда, а свои выросшие в одном ауле сидевшие с нами за одними партами. и которые будут как и я растить своих детей и внуков на этой земле, возможно не все у нас получается как хотим но мы движемся вперед. мы независимы.