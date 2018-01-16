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§ NG.kz
Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данным указом президент постановил образовать специализированные следственные суды в 14 городах республики, в том числе в Костанае. Должность следственного судьи появилась в Казахстане в 2015 году.К полномочиям следственного судьи можно отнести санкционирование следственных действий.
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ТАНОМИ
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
А ты хотел бы так же поливать грязью свой народ свое государство, с целью возврата в прошлое,


Что за вброс? Приведите пример "грязи", если уж Вам даже "цель" оппонентов открылась! И что за привычка у "патриотов" любую критику, даже самую безобидную, считать чуть ли не государственной изменой? Видимо, их уши воспринимают только хвалу, так хочется быть белыми и пушистыми, великими и мудрыми, а тут кто-то сомневается. Как бы следующим этапом не стало определение "враг народа"...

Хохол
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Озвучь пожалуйста какой, что бы не быть столь голословным.

Зачем тебе это ? Доходит трудно ? Так это , надо как то развиваться , книжки всякие там почитать , что б доходило . Удалят его если он начнёт тебе объяснять доходчиво . Цитата:
Директор Пляжа:
Пока поливаешь только ты ты и свой

И не надо так волноваться , вон уже и заикаться стал . Спокойнее надо быть в обсуждении тем .

гость
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекращайте личные разборки, по существу имеются мнения?

Хохол
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Прекращайте личные разборки, по существу имеются мнения?

От кого ты собрался выслушивать мнение по существу , от форумных троллей ? Тебе так важно их мнение ?

07
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
А ты хотел бы так же поливать грязью свой народ свое государство, с целью возврата в прошлое, где один народ решал за все народы?

Цитата:
Директор Пляжа:
Озвучь пожалуйста какой, что бы не быть столь голословным.

ну,навскидку... Омар наш, Дощанов... которого однопартейцы Ахмета Байтурсынова в степи,недалеко от Куная, порешили... выносил приговоры с пролетарским размахом и орысам и землякам...

07
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт Дедушка Нур размахался пером... што ни день,то нову бумагу подмахивает... когда вчитыватца-та успевает? того и гляди,варнаки-лиходеи подсунут чёнить стрёмное... :lol:

36+
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Что за вброс? Приведите пример "грязи", если уж Вам даже "цель" оппонентов открылась! И что за привычка у "патриотов" любую критику, даже самую безобидную, считать чуть ли не государственной изменой? Видимо, их уши воспринимают только хвалу, так хочется быть белыми и пушистыми, великими и мудрыми, а тут кто-то сомневается. Как бы следующим этапом не стало определение "враг народа"...

В вашей критике красной нитью проходит, раньше когда мы управляли "все было отлично", сейчас "все плохо" что надо делать, как быть? вернуться к прошлому или воссоединиться с соседом на любых условиях, сами мы пропадем без них, вот и все ваши коменты по всем темам, внимательно прочти и ты увидишь подтекст, лично я так понимаю ваши коменты, ни один коренной житель грязью поливать себя не будет это точно, потому как мы сами строим свое государство мы, для своих детей и внуков, и строят его наши люди, а не чужаки без имени без отчества, присланные не откуда, и сгинувшие в никуда, а свои выросшие в одном ауле сидевшие с нами за одними партами. и которые будут как и я растить своих детей и внуков на этой земле, возможно не все у нас получается как хотим но мы движемся вперед. мы независимы.

07
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот господа модераторы,вводите людей в блуду... умрут,и не будут знать,что Дощанов был чекистом,а Байтурсынов алаш-ордынцем... и что враагами они были... верните уж коммент,крамольного в нём ни на йоту нету... :lol:

Знаем, проходили.
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 16.01.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трудно сказать добавят или нет данные судьи законности и справедливости для граждан или будут, как и сейчас в общей массе, что полиция, что прокуратура, что суд. Думаю вряд-ли. Просто добавится ещё несколько портфелей, для очередных родственников, за счёт наших, типа облегчённых, административных штрафов.

§ elektron
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.01.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
и строят его наши люди, а не чужаки без имени без отчества, присланные не откуда, и сгинувшие в никуда

Во как мы лихо то открестились, от всех, кто приложил свою руку к становлению и росту Казахстана. ничего плохого не могу и не хочу сказать, но 75% как минимум, то в чём живут люди сегодня, основа того что осталось от Советов. Что то национализма душок опять пошёл. Как только пропустили? И Историю нужно чтить и помнить и лучше всего с гордостью, а не хаять. У кого нет прошлого, нет и будущего. А пути господние не исповедимы. не говори гоп, пока не сделаешь скок.
Профайл

ТАНОМИ
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 17.01.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
В вашей критике красной нитью проходит, раньше когда мы управляли "все было отлично", сейчас "все плохо" что надо делать, как быть? вернуться к прошлому или воссоединиться с соседом на любых условиях, сами мы пропадем без них, вот и все ваши коменты


Домыслы больного самолюбия и комплекса неполноценности

ТАНОМИ
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 17.01.18 - 01:24
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Назарбаев подписал указ о создании следственных судов




Отправлено: 17.01.18 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Я вообще то не тебе вопрос задавал.
Твоя позиция тут давно известна.
Но ты же не можешь без того, что бы в каждой бочке того.
Цитата:
elektron:
Во как мы лихо то открестились

Ну так это ура-патриоты, которые только и могут, что прикрываясь красивыми словами, еще хуже делать своим поведением и поступками нашему государству. Примеров в мире хватает, но они их не замечают, думают свой велосипед изобретут и алга.
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