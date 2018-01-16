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≡ 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31143
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 17 января, на заседании актива региона сообщил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. Заседание было посвящено реализации Послания главы государства народу.
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§ сайлау курманов
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2518
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 19:24
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.18 - 19:44
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 19:54
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2518
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю
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Хохол
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю

Простота хуже воровства .

чел
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 20:33
Комментарий удален модератором.

skalgri
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17-е завтра

Тургаец
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну этот и вашим и нашим .,строитель набережных

учитель
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это как надо совещаться на день вперед?

zas
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Роман Смолл - все радости завтра отдыхает.
:-P :-P :-P

Аноним
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю

Ещё один золотой памятник надобно поставить? Бескорыстный ты наш...

1952/доктор СИЗО
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 17.01.18 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Ещё один золотой памятник надобно поставить? Бескорыстный ты наш...

надо подослать к нему налоговую инспекцию. Она быстро выявить все его художества и мнимое бескорыстие))))))) :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x у нас их двое таких бескорыстных, и представляете, оба из Рудного)))))))

§ Baraken
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
З ярда делим на 14 225 человек = 210 896 тенге!!! Как это средняя зп вырастет на 22 тыс??? может я что то неправильно считаю?
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атеист
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 17.01.18 - 09:36
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