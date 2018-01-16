Цитата: Аноним:

Ещё один золотой памятник надобно поставить? Бескорыстный ты наш...



надо подослать к нему налоговую инспекцию. Она быстро выявить все его художества и мнимое бескорыстие))))))) у нас их двое таких бескорыстных, и представляете, оба из Рудного)))))))