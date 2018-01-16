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≡ 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 17 января, на заседании актива региона сообщил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. Заседание было посвящено реализации Послания главы государства народу.
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§ сайлау курманов
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2517
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 19:24
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.18 - 19:44
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 19:54
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2517
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю
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Хохол
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю

Простота хуже воровства .

чел
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 20:33
Комментарий удален модератором.

skalgri
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17-е завтра

Тургаец
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну этот и вашим и нашим .,строитель набережных

учитель
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это как надо совещаться на день вперед?

Гость
3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям




Отправлено: 16.01.18 - 22:07
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