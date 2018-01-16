Цитата: Медный:

ты в религиозную тему решил податься?

а мы как бы о уровне внимания руководства к такому несомненно важному считай "регионального уровня" мероприятию, что просто сделать без участия руководства (т.е. издав распоряжение внутри организации и направив рабочих) это сделать было нельзя.

напомню тебе, что государство у нас светское, следовательно чувство верующих и неверующих защищены и ущемлены одинаково, должны быть

а это что бы такие как вы, видели что заботятся о вас людей другой веры наши власти, что бы не говорили что вас притесняют по вере по языку, что бы потом не вопили, помогите нас притесняют и не просили, воссоединения с соседом как в украине.