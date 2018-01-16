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§ NG.kz
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое задание на выездном совещании, прошедшем на реке Тобол, дал всем задействованным службам заместитель акима Костаная Айдар ХУСАИНОВ. Он поручил работникам ГКП «Костанай-Су» в этом году вместо двух лестниц сделать четыре.
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ТТТ
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ты в религиозную тему решил податься?
а мы как бы о уровне внимания руководства к такому несомненно важному считай "регионального уровня" мероприятию, что просто сделать без участия руководства (т.е. издав распоряжение внутри организации и направив рабочих) это сделать было нельзя.
напомню тебе, что государство у нас светское, следовательно чувство верующих и неверующих защищены и ущемлены одинаково, должны быть

а это что бы такие как вы, видели что заботятся о вас людей другой веры наши власти, что бы не говорили что вас притесняют по вере по языку, что бы потом не вопили, помогите нас притесняют и не просили, воссоединения с соседом как в украине.

Гость
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае




Отправлено: 16.01.18 - 22:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае




Отправлено: 16.01.18 - 22:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае




Отправлено: 16.01.18 - 22:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае




Отправлено: 16.01.18 - 22:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае




Отправлено: 16.01.18 - 22:17
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