drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10142





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13093

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:57 Цитата: elektron:

Может не тот сорт, вид

Все классы,все виды и все размеры.

В субботу ещё все были по старой цене...